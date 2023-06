Quelle durée de vie pour un visiophone sans fil ?

La durée de vie d’un visiophone sans fil est un aspect crucial à considérer lors de son achat. Les utilisateurs recherchent un appareil durable et fiable pour assurer la sécurité de leur domicile. Découvrez dans notre article, les facteurs qui influencent la durabilité de ces dispositifs.

Les avantages des visiophones connectés

Les visiophones offrent une polyvalence supérieure aux sonnettes traditionnelles. Vous pouvez voir qui est à votre porte depuis votre smartphone, ce qui constitue un avantage en termes de sécurité et de commodité.

Cependant, certains composants high-tech de ces dispositifs nécessitent un entretien plus complexe que prévu. De nombreux appareils utilisent des batteries qui se dégradent en seulement quelques années, imposant leur remplacement. En comparaison, une sonnette traditionnelle peut durer des décennies.

Durée de prise en charge par le fabricant

Il est essentiel de comprendre combien de temps le fabricant prendra en charge votre visiophone avant de décider de l’acheter. Les visiophones nécessitent des mises à jour logicielles pour fonctionner correctement et garantir une sécurité optimale. Cependant, les fabricants cessent généralement de prendre en charge les modèles obsolètes.

Google garantit des mises à jour Nest pendant au moins cinq ans à partir de la date de mise sur le marché. Ainsi, si vous achetez un visiophone trois ans après sa sortie, vous bénéficiez de deux ans de mises à jour automatiques de sécurité.

La prise en charge des sonnettes Nest (à piles) s’étend jusqu’en 2026, et jusqu’en 2027 pour les sonnettes Nest (filaire). Ring offre quant à lui quatre ans de mises à jour à partir de la fin de vente sur leur site. Vérifiez toujours les informations spécifiques du fabricant.

Durée de vie d’un visiophone

Même après la fin du support de sécurité par le fabricant, vous pouvez continuer à utiliser votre visiophone. Cependant, des problèmes peuvent survenir et l’utilisation d’un appareil non pris en charge peut compromettre la sécurité et les performances. La durée de vie réelle d’une sonnette vidéo avant de tomber en panne est difficile à déterminer.

Il est fortement recommandé de remplacer votre visiophone une fois qu’il cesse de recevoir le support du fabricant. Les mises à jour fournies par le fabricant garantissent un bon fonctionnement et une sécurité optimale. Utiliser un ancien appareil avec peu de support peut entraîner des problèmes et une expérience utilisateur médiocre.

En résumé, prévoyez environ cinq ans d’utilisation avant de devoir envisager un remplacement pour votre visiophone. Si votre sonnette est alimentée par batterie et rencontre des problèmes, envisagez de remplacer uniquement la batterie. Cela permettra de prolonger sa durée de vie.

En tenant compte de la durée de prise en charge par le fabricant, remplacez les composants défectueux. Ainsi, vous pourrez profiter pleinement des avantages des visiophone. Vous maintiendrez une sécurité et des performances optimales.