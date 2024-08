Les caméras connectées se sont imposées dans certaines maisons. Pourtant, ces dispositifs ne vous permettent pas forcément de communiquer avec vos interlocuteurs. Au mieux, elles déclencheront une alarme. Avec un visiophone sans fil connecté, non seulement vous voyez les personnes à votre porte, mais aussi vous pouvez accueillir des livreurs ou des proches quand vous n'êtes pas là. Découvrez les meilleurs visiophones sans fil dans ce comparatif.

Philips Welcome Eye Connect 2 Le Philips Welcome Eye Connect 2 se distingue par sa gestion à distance via smartphone. Grâce à un écran tactile de 7 pouces et des fonctionnalités avancées telles que l'enregistrement photo/vidéo, il garantit une surveillance complète, même en votre absence. Ses badges RFID permettent de simplifier l'accès au domicile, tandis que son angle de vision de 130° et sa vision nocturne assurent une sécurité optimale. Caractéristique techniques Résolution : Haute résolution (caméra CMOS)

Angle de vision : 130°

Sur batterie : Non (alimentation filaire)

Écran : Tactile 7 pouces

Connexion : Wi-Fi, compatible avec smartphone via application

Protection extérieure : Certifié IP44 (protection contre l'eau et la poussière)

Microphone : Oui (audio bidirectionnel)

Abonnement : Non requis

Enregistrement : Oui (photo et vidéo sur carte microSD)

Application : Oui, gestion à distance via smartphone

Prix : Environ 380-400 € Somfy Visiophone V500 Le fabricant français Somfy mise moins sur la possibilité de contrôler son visiophone sans fil depuis son smartphone, mais d'apporter des fonctionnalités pour des utilisateurs qui ont besoin de savoir qui vient chez eux sans toutefois installer une application. Plus complexe à installer, ce visiophone reste toutefois innovant. Il permet notamment de sauvegarder les photos des personnes qui ont sonné à votre porte en votre absence. Cela peut servir à reconnaître vos proches et jouer une sonnerie personnalisée. Le détecteur de présence fonctionne de jour comme de nuit. De même, La fonction Somfy RTS facilite la connexion sans fil avec d'autres appareils de la gamme : porte de garage, récepteur d'éclairage, volet roulant, portail, etc. depuis l'écran de 7 pouces. Caractéristique techniques Résolution : 800 x 400 pixels

Angle de vision : 102 degrés horizontaux, 68 degrés verticaux

Sur batterie : non

Ecran : oui

Connexion : RF 433 MHz et filaire

Protection extérieure : Protection pare-pluie

Microphone : Oui

Abonnement : Non

Application : Non

Prix : 349 euros Legrand BTICINO classe 300 Vendu sous la marque BTICINO, le portier résidentiel connecté Classe 300 se compose d'une sonnette à raccorder sur la prise extérieure et d'un écran. Nous ne le cachons pas, l'intervention d'un électricien est recommandé, à moins que le raccord de deux fils ne vous fasse pas peur. En revanche, les fonctionnalités sont particulièrement intéressantes. Premier avantage, l'on peut intégralement le piloter depuis un smartphone. Depuis une certaine mise à jour, il est possible de le contrôler grâce à Amazon Alexa. L'on parle à la personne et elle nous répond depuis ce visiophone connecté. Legrand oblige, l'on peut ouvrir une serrure connectée à distance, par exemple pour accueillir un livreur. Caractéristique techniques Prix : 649 euros

Résolution : 720 x 480 pixels

Angle de vision : 110 degrés

Sur batterie : non

Ecran : oui

Connexion : Wifi et filaire

Protection extérieure : IP54 et IK10

Microphone : Oui

Abonnement : Non

Application : Oui Ring Video Doorbell Pro Cette version s'adresse davantage aux amateurs de domotique. Ici, plus de batterie, mais un branchement particulier. En effet, il faut le connecter directement aux disjoncteurs du tableau électrique du logement. Un jeu d'enfant pour les bricoleurs. La qualité vidéo augmente pour plus de détails. Ce modèle pro permet également de personnaliser la zone de détection infrarouge. Enfin, comme l'autre visiophone sans fil de Ring, il est possible de le contrôler à la voix avec Alexa. De même Echo Show V2 affiche les vidéos. Caractéristiques techniques Résolution : HD 1080p

Angle de vision : 160 degrés

Sur batterie : Non

Ecran : non

Connexion : Wifi 2,4Ghz et 5 GHz

Protection extérieure : IP54

Microphone : Oui

Abonnement : Oui – 30 à 100 euros par an

Enregistrement : 24 heures à 7 jours

Application : Oui

Prix : 279 euros EZVIZ DP1 Les visiophones connectés sont indéniablement utiles, mais il faut dire qu'on rate un peu trop souvent leurs timides notifications. Pour éviter cela, l'EZVIZ DP1 fait vibrer votre smartphone. Impossible donc de laisser un visiteur qui sonne à l'entrée sans une réponse. Pour le reste, l'appareil fait le boulot. Ainsi, vous pouvez ouvrir la votre porte à distance, discuter avec la personne qui s'y présente ou encore le voir par vidéo. En plus, la qualité d'image est excellente. De plus, vous pourrez enregistrer les vidéos sur une carte microSD. Pas besoin donc de souscrire à un abonnement supplémentaire. L'appareil dispose également d'un écran tactile LCD. Toutefois, son utilité reste limitée avec l'existence d'une appli mobile dédiée. Sa présence peut même agacée puisque le fabricant nous force à l'utiliser pour ajuster certains paramètres, nous obligeons donc à nous déplacer. Caractéristique techniques Prix : 398,00 euros

Résolution : HD 1280 x 720 pixels

Angle de vision : 124 degrés

Sur batterie : Oui

Ecran : Oui

Connexion : Wifi

Protection extérieure : IP65

Microphone : Oui

Abonnement : Non

Enregistrement : Oui

Application : Oui Arlo Ultra + Audio Doorbell : une combinaison intéressante, mais luxueuse C'est peut-être l'une des solutions les plus chères du marché. C'est aussi une combinaison de deux produits fabriqués par Arlo. La Arlo Ultra est une caméra connectée capable de filmer en 4K HDR. Elle dispose de microphones bidirectionnels au son filtré afin de bien entendre les sons enregistrés. C'est surtout sa fonction Arlo Smart qui est intéressante. Ce système analyse les images et reconnaît les humains, les animaux et les véhicules. Là encore on peut aider le livreur à cacher un colis dans la propriété. L'on peut définir des zones intelligentes à surveiller ou bien encore discuter avec son interlocuteur à distance. Le visiteur peut laisser des messages ou recevoir des réponses enregistrées en cas d'absence. Afin d'améliorer l'expérience Arlo propose l'Audio Doorbell, une sonnette connectée au même dock nécessaire pour la caméra. Ensemble, il constitue un bon visiophone connecté. La sonnette enregistre les sons et complète l'efficacité de la caméra. On regrettera un prix élevé malgré un abonnement gratuit la première année. Il faut aussi une bonne connexion Wifi pour en profiter. Les deux objets sont dépendants d'un dock sur lequel on peut aussi connecter des ampoules Philips hue, des serrures connectées et d'autres accessoires Arlo. Caractéristique techniques Résolution : 4K HDR

Angle de vision : 180 degrés

Sur batterie : Oui

Ecran : non

Connexion : Wifi

Protection extérieure : IP65

Microphone : Oui

Abonnement : Oui

Enregistrement : Oui

Application : Oui

Prix : 499 euros + 89,99 euros Nest Hello Nest s'était illustré avec ses caméras d'intérieurs. Ce modèle sous forme de visiophone connecté remplace votre sonnette toujours dans le but de savoir qui est à votre porte lorsque vous n'êtes pas là. Elle propose une fonction HDR afin de mieux percevoir les zones très éclairées. Vous recevez des alertes en cas de détection de visiteurs. La Nest Hello détecte également vos proches. Elle vous permet d'apporter des réponses rapides préerengistrées ou de parler à son interlocuteur. Pratique pour accueillir un livreur. En revanche, vous ne recevez pas d'alertes en cas de mouvement ou de bruit suspect. Les vidéos sont en 4:3. Cela restreint quelque peu le champ de vision. Contrairement à certains appareils de cette liste, la caméra filme en continu. En souscrivant à l'abonnement Nest Aware, les utilisateurs peuvent consulter jusqu'à 30 jours d'enregistrement. Malheureusement, celui-ci s'avère pratiquement obligatoire pour profiter du produit. La première offre à 5 euros par mois (ou 50 euros/an) stocke les données pendant 5 jours, pour 10 euros par mois (ou 100 euros/an), vous bénéficiez de 10 jours. L'offre pour 30 jours est de 30 euros par mois ou 300 euros par an. La première année peut donc vous coûter près de 600 euros en comptant le prix du produit. Caractéristique techniques Résolution : UXGA HD 1600 x 1200 pixels

Angle de vision : 160 degrés

Sur batterie : Oui

Ecran : non

Connexion : Wifi

Protection extérieure : IP65

Microphone : Oui

Abonnement : Oui

Enregistrement : Oui

Application : Oui

Prix : 279,99 euros Qu'est-ce qu'un visiophone sans fil connecté ? Les visiophones sans fil connectés se divisent en deux catégories. La première reprend tout ou partie des fonctionnalités des caméras de sécurité connectées. Les visiophones permettent de surveiller la porte de sa maison à toute heure de la journée.

Certains d'entre eux s'activent au moment de la détection de mouvement, de son ou de personne. Ils facilitent l'interaction avec ses interlocuteurs à distance, en dehors du domicile. Enfin, ils se connectent à une large gamme d'objets connectés : ampoules, sonnettes, carillon, etc.

La seconde catégorie profite en partie de ces fonctions. Malheureusement, il n'est pas possible de visionner à le flux vidéo hors du logement. C'est le cas des marques Somfy, Thomson et Extel. Ils permettent tout de même de piloter des portails, des portes ou encore des volets roulants. Les constructeurs profitent pour cela de protocole de communication utilisant les bandes de fréquences 433 MHz et 2,4 GHz.

Les deux types de produits vous assurent l'accueil de vos convives de manière sécuriser. Vous savez qui vient ou est venu chez vous, vous pouvez les associer à des services de télésurveillance et vous bénéficiez d'un certain niveau de tranquillité quand le livreur passe et que vous n'êtes pas là.

Quelles fonctionnalités ?

Comme vous l'avez constaté dans la liste de produits ci-dessus, il existe différentes sorte de visiophone sans fil connecté. Certaines offrent des fonctions de détection de présence, d'autres y ajoutent des notifications. De même la qualité des capteurs vidéos varient énormément entre les constructeurs.

Par ailleurs, vous pouvez profiter de technologies de reconnaissance d'objets et de personnes, de connexion avec des portails, des serrures ou d'autres caméras. De plus, les services varient entre les fournisseurs. Si des fabricants comptent sur les cartes microSD intégrées, d'autres vous offrent des abonnements mensuels qu'il faudra prendre en compte au moment de l'achat du produit.

Où voulez-vous poser votre visiophone ?

Typiquement, il existe deux modes de pose pour un visiophone. Il peut être au niveau du portail ou bien près de la porte d'entrée elle-même. La plupart des utilisateurs souhaitent le poser en direction de la rue.

En raison des lois régissant la captation vidéo dans l'espace public, des propriétaires préfèrent les mettre dans l'axe du portail ou de la porte. Ils profitent de l'angle de vision de la caméra pour compenser ce placement moins idéal.

Il existe plusieurs types de visiophones sans fil pour autant de mode d'emploi. Les systèmes les plus modernes reprennent exactement les critères de mise en place d'une caméra connectée. Au lieu de le placer en hauteur, il convient de le fixer à côté de la porte (vis ou fixation collante fournie), mettre les piles ou installer la batterie. Ensuite, tout passe par l'application sur smartphone. Celle-ci demande de se connecter au Wi-Fi émis par le routeur du foyer. Une fois cela fait, il n'y a plus qu'à paramétrer les options souhaitées.

Les modèles plus traditionnels demandent plus de connaissances en bricolage. Il y a cette fois-ci deux éléments à installer : le combiné extérieur et le boîtier intérieur. Pour le premier, il faut préparer une patère, une alcôve qui soutiendra l'appareil. Celle-ci se trouvera proche de la sonnette du côté intérieur de la propriété. Le trou doit pouvoir accueillir le dispositif et les chevilles de fixation à 1,30 – 1,60 mètre de hauteur. Le fil qui relie les deux boîtiers passe le long du mur ou à l'intérieur, s'il est facile à percer.

L'on peut installer une gaine pour protéger les câbles qui partent du portail vers la maison. Il est aussi possible de les enterrer. Dans la maison, le portier se fixe au mur et l'on branche les câbles pour s'assurer du flux vidéo. Concernant la liaison sans fil avec le portail ou la porte du garage, le propriétaire doit placer de petits interrupteurs situés dans le combiné extérieur et dans les dispositifs à contrôler sur les bonnes positions.

Certains visiophones sans fil demandent simplement de faire le raccordement au secteur afin de les alimenter. C'est à peu de chose près la même technique. En revanche, il faudra synchroniser la caméra et le portier en appuyant sur les boutons prévus à cet effet. Le flux vidéo passe ainsi par le biais du protocole 2,4 GHz.

En cas de doute, n'hésitez pas à demander des conseils auprès de votre vendeur. Vous pouvez également faire appel au service d'un installateur.

Tout comme la plupart des caméras connectées, les visiophones sans fil détectent les mouvements, envoient des notifications et enregistrent les vidéos de vos visiteurs. Certains modèles ne se connectent pas au smartphone et ne vous permettent pas de consulter le flux en direct. Elle se contente de stocker les données sur une carte SD. En revanche, pas besoin de souscrire un abonnement supplémentaire pour profiter de la sonnette connectée.

Alertes

Les alertes sont de plus en plus perfectionnées. Il ne s'agit plus seulement de vous envoyer un son, une image ou une vidéo, mais un moyen d'interagir rapidement avec les personnes devant votre porte. Ainsi, des interphones comme le Ring Doorbell ou le Fenotek vous permettent de parler avec vos invités ou de leur laisser des messages avec des indications.

Pratique pour recevoir un colis sur les heures de bureau. La Arlo Ultra va plus loin en proposant aux Américains d'appeler le numéro d'urgence 911 même en dehors du pays.

Enregistrement Cloud

Le sacro-saint enregistrement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 devient une norme parmi les fournisseurs de visiophones sans fil connectés. Cela permet aux constructeurs de proposer des abonnements mensuels afin de stocker vos vidéos dans le Cloud. Les offres vont de 5 jours à 30 jours complets d'enregistrement. Malheureusement, les produits associés sont pratiquement inutilisables sans service.

Nous en avons fait l'expérience avec une caméra Nest après l'expiration du contrat. Nous n'avons pas pu récupérer les vidéos d'un cambriolage. Cela influe généralement sur le prix : un visiophone sans fil connecté peut coûter deux fois son achat à la fin de l'année.

Reconnaissance faciale

Si Netatmo a été le fer de lance de cette fonctionnalité, pratiquement tous les constructeurs de caméras connectées emploient la technologie de reconnaissance faciale. Le visiophone sans fil ne déroge pas à cette règle. Le modèle algorithmique analyse les images de votre appareil et repère les visages connus. À force de voir les personnes, il sera repérer les intrus. Généralement, cela demande d'enregistrer vos proches dans la base de données.

Toutefois, ce système n'est pas imparable. Mettre un chapeau ou des lunettes peut fausser le résultat. De plus, il existe des biais pour feinter le visiophone connecté. Il suffit de porter une plaque de couleur pour éviter l'identification.

Heureusement, les visiophones disposent généralement d'un détecteur de mouvement et pourront envoyer une alerte à l'utilisateur.

Sinon, les personnes connus ne déclencheront pas une notification. Cela permet à votre famille de rentrer à la maison en toute tranquillité ou de vous indiquer quand les membres reviennent au domicile.

Algorithmes

Aujourd'hui, certaines caméras peuvent détecter les animaux, les voitures et les colis. Vous obtenez des notifications quand un livreur dépose quelque chose devant votre porte.

Attention, car la plupart des fabricants facturent cette fonctionnalité. C'est notamment le cas de Nest, et d'Arlo qui la propose dans son abonnement Arlo Smart. S'il est gratuit sur la première année avec la Arlo Ultra, il faut débourser 8,99 euros à 13,99 euros par mois pour en profiter. Ceux qui ont déjà engagé peuvent ajouter 2,79 euros par mois à leur contrat.

Assistants connectés

Pourquoi ne pas enclencher votre visiophone sans fil à la voix depuis votre smartphone ou votre enceinte connectée ? De plus en plus de constructeurs intègrent la fonctionnalité. C'est notamment le cas des marques Nest et Ring, respectivement liées à Google et Amazon.

Dans les deux situations, il est possible de recevoir des notifications sur son appareil et d'y répondre à la voix. Amazon propose même de transformer son écran Echo Show V2 en portier intelligent. Tout comme les produits de Somfy ou d'Extel, vous avez un visuel sur la personne devant votre porte sans sortir votre téléphone.

Stockage local

Des références ci-dessus embarquent parfois un port SD ou microSD. Celui-là facilite la sauvegarde des données hors abonnement Cloud. Cependant, il faut veiller à ce qu'il ne soit pas directement intégré à la caméra. Dans le cas contraire, en cas de vol vous pourrez dire adieu à vos données.

A moins de le protéger dans une alcôve. Dans les portiers sans fil traditionnels, ce port se trouve sur l'écran de retour, ce qui empêche le problème. Il n'y a qu'un seul produit concerné par ce défaut dans ce comparatif et c'est le moins cher.

Applications

Les visiophones connectés sans fil ne possèdent pas tous une application. En effet, certains peuvent piloter des objets depuis l'écran de contrôle comme un portail, une sonnette, un volet, une lampe, etc. Les autres s'inspirent de cela, mais permettent d'obtenir un retour vidéo à distance et ainsi surveiller votre logement quand vous êtes au bureau.

En revanche, toutes les applications ne disposent pas d'un même niveau de finition. Certaines s'avèrent simples à utiliser, d'autres demandent une prise en main parfois laborieuse. Dans le domaine, les acteurs comme Nest, Arlo et Ring se débrouillent plutôt bien.

Détection de mouvements

La plupart des visiophones sans fil disposent d'un détecteur de mouvements. Ces systèmes utilisent majoritairement la technologie IRC. Celle-ci se base sur un rayon infrarouge qui note la présence d'un corps – une personne, un objet, un chat, un dinosaure. Cela demande de le régler par logiciel pour éviter les notifications inutiles.

D'autres modèles se reposent sur la reconnaissance visuelle. C'est plus rare, car cette technologie est plus gourmande en énergie.

Vision nocturne

La plupart des interphones connectés disposent d'un éclairage infrarouge LED, ou une vraie vision nocturne basée sur l'intensification de l'image ou la vision thermique. Logique, les cambriolages ont principalement lieu la nuit. Certains constructeurs proposent des technologies pour coloriser les vidéos et ainsi éviter les erreurs.

Connectivité

Afin de paramétrer votre visiophone connecté sans fil, vous devez le connecter au Wifi de votre maison. Certains appareils demandent de passer un fil pour recevoir les images, mais utilisent des radiofréquences pour commander les objets distants. Les autres nécessitent généralement un routeur qui ne soit pas trop loin du visiophone.

Pour la Arlo Ultra, une connexion en fibre optique est vivement recommandée. En effet, la caméra est gourmande en bande passante. Vous pouvez aussi détourner des capteurs vidéo 4G de leurs usages premiers. En revanche, la consommation de données reste importante. C'est le seul avantage des appareils qui communiquent en radiofréquence 2,4 GHz. S'ils peuvent subir des interférences, ces équipements fournissent généralement une qualité d'image suffisante quand vous êtes à votre domicile.

Alimentation

Les visiophones connectés fonctionnent soit sur batterie, soit, sur secteur. La plupart des constructeurs optent pour un système à recharger. Les modèles plus classiques disposent de deux câbles à tirer. De la même manière, des combinaisons des deux existent. Les caméras sur batterie profitent d'environ 3 à 4 mois d'autonomie suivant des modes d'utilisation.

Résistance aux intempéries

Ces caméras visiophones ne sont pas aussi bien protégées que certains produits similaires. En effet, les fabricants estiment qu'ils se placent près de la porte sur un porche souvent recouvert par une petite prolongation du toit. Ainsi la norme la plus répandue semble être IP54. Quelques modèles proposent des normes supérieures comme IP65 ou IK10.

Cela veut dire que les produits supportent la poussière et les intempéries, mais également les chocs. Cela reste moins bon que la certification IP66 qui assure une résistance aux éléments et l'étanchéité des dispositifs.

Résolution

Entre les portiers, les interphones, et les visiophones connectés, la qualité d'image varie énormément. Les appareils les plus anciens proposent du 480p, ce qui correspond à peu de chose près à la résolution d'un vieux téléviseur. Néanmoins, le 720p et le 1080p deviennent de plus en plus répandus. Cela permet d'obtenir des fichiers détaillés qui facilitent le travail des forces de l'ordre. Aujourd'hui, la 4K se démocratise comme un standard utilisé en sécurité. Si cela demande une connexion plus importante, l'apport des technologies associées comme le High Dynamic Range s'avère intéressant. Le HDR offre une meilleure qualité en cas d'ensoleillement et des zones d'ombres moins prononcées la nuit.

Paramétrage

De nombreux paramètres peuvent être modifiés dans les options fournies avec l'application. Que ce soit la qualité de la vidéo, les messages en cas d'absence, le les jours enregistrés, etc. Il est aussi possible de stocker des photos de proches et d'émettre des sonneries différentes quand ils se trouvent devant votre domicile. Certains modèles profitent d'abonnement de télésurveillance et vous proposent de prévenir une équipe de sécurité.

Microphone et Haut-parleur

Les visiophones sans fil connectés sont maintenant équipés de haut-parleurs et de microphones. Ils assurent une meilleure communication avec les personnes présentes à votre porte. Ainsi vous pouvez indiquer à un livreur où déposer votre colis. Si vous avez une serrure intelligente, vous ouvrez à vos parents. Si un individu suspect ou un animal s'approche de trop près de votre propriété, vous pouvez aussi le faire fuir. Les grands voyageurs apprécieront la possibilité de discuter avec leur famille à leur arrivée au foyer.

Champ de vision

Le champ de vision d'un interphone connecté a une importance non négligeable. Si quelqu'un saute par dessus votre portail ou votre muret, une caméra avec une focale large pourra repérer le malotru. C'est pourquoi une grande partie des modèles les plus récents proposent un champ de vision d'environ 160 degrés. Les appareils les moins performants dans ce domaine offrent un fov de moins de 100 degrés. Vos interlocuteurs devront alors se trouver dans un angle bien particulier pour être par la caméra.

Nous mettons régulièrement à jour notre sélection des meilleurs visiophones sans fil connectés. Retrouvez nos tests des différents produits.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.