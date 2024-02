PS5 en déclin ? La surprenante annonce de Sony

Naomi Matsuoka, vice-présidente senior chez Sony, a annoncé que la PlayStation 5 (PS5) pourrait voir sa production cesser dès le prochain exercice fiscal.

Cette déclaration est inattendue, car la console a été lancée en novembre 2020, il y a juste un peu plus de trois ans. La production et les ventes de la PS5 ont été sévèrement affectées par la pénurie de composants résultant de la crise du Covid-19.

Un lancement difficile en pleine pandémie

Lancée au cœur de la pandémie, la PS5 a souffert d’un déficit de matériaux et de composants essentiels, entraînant des pénuries répétées. Il a fallu près de deux ans pour que la console soit disponible sans restriction dans les magasins.

Malgré ces obstacles, la console a tout de même atteint un volume de ventes mondial de plus de 50 millions d’unités. Mais il faut noter que cette performance a été limitée par la pénurie de composants et une baisse des ventes post-lancement, ce qui pourrait avoir précipité la décision de Sony de mettre fin à ce modèle.

Quel avenir pour les joueurs et les futures consoles ?

La question se pose alors : les joueurs ayant récemment acquis une PS5 ont-ils acheté une console en fin de vie ? Si la réponse demeure incertaine, il est fort probable que le support technique et les mises à jour continueront d’être assurés pour les années à venir. Dans ce contexte, on peut s’interroger sur les projets futurs de Sony en matière de consoles de jeu. Selon certaines rumeurs, le géant japonais travaillerait déjà sur une PS6 afin de mieux répondre aux attentes des gamers et tirer parti des avancées technologiques récentes. Cependant, aucune annonce officielle n’a été faite pour l’instant concernant un éventuel successeur à la PS5.

Pour Sony, ce changement de stratégie représente un défi de taille. Face à cette situation, l’entreprise devra prouver qu’elle est capable de repenser son offre en termes de consoles de jeux vidéo tout en conservant la confiance des consommateurs. Par ailleurs, il faudra également tenir compte de l’évolution du marché, notamment avec la concurrence accrue des autres constructeurs tels que Microsoft et Nintendo, ainsi que l’essor du cloud gaming.