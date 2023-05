Sony dévoile une PS5 portable, et on connait sa date de sortie !

Sony a confirmé lors de l’événement PlayStation Showcase que le projet Q est réel et arrivera bientôt. Si vous ne savez rien de cela, cet article est donc l’occasion idéale d’en apprendre plus sur la future PS5 portable de Sony.

Sony confirme le projet Q lors de l’événement PlayStation Showcase

Jim Ryan, président et PDG de Sony Interactive Entertainment, a révélé cette future console portable. Plus tard cette année, Sony prévoit de lancer un appareil dédié. Il permettra de diffuser n’importe quel jeu depuis une console PS5 et utilisera la lecture à distance via le Wi-Fi.

Ce dispositif, connu en interne sous le nom de « Projet Q », dispose d’un écran HD de 8 pouces. De plus, il sera équipé de tous les boutons et fonctionnalités de la manette sans fil DualSense.

Le Projet Q : une nouvelle approche des consoles portables

En réalité, le Projet Q est une manette PlayStation avec un écran de huit pouces intégré. C’est un changement notable par rapport aux consoles portables traditionnelles. En fait, il présente des caractéristiques de conception similaires au contrôleur de smartphone Backbone One PlayStation Edition récemment annoncé. On pourrait donc le considérer comme un accessoire ou périphérique pour la PS5.

Le jeu à distance et la confiance de Sony dans l’avenir

Ce dispositif s’inscrit dans la lignée des systèmes de jeux en streaming. De plus, il témoigne de la confiance de Sony dans l’avenir du jeu à distance. Son écran offre une résolution de 1080p et une lecture à 60 images par seconde, directement diffusée depuis la PlayStation 5 de l’utilisateur. La manette, quant à elle, intègre toutes les fonctionnalités de la DualSense, y compris le retour haptique et les gâchettes adaptatives.

Une expérience complémentaire à la PlayStation 5

Selon les informations fournies par Sony, les jeux auxquels vous jouez sur le Projet Q doivent être installés sur une console PlayStation 5. Il semble donc que cet appareil soit conçu comme un compagnon de la PS5. Il diffère ainsi des dispositifs autonomes tels que le Steam Deck ou un téléphone. De plus, il ne permet pas la diffusion de jeux depuis le Cloud (voir notre comparatif des plateformes de cloud gaming).

Le jeu en streaming et les perspectives d’avenir

Cependant, Sony est une entreprise majeure dans le domaine des services de jeux en streaming. Actuellement, elle semble revoir ses propositions, comme en témoignent les nombreuses offres d’emploi publiées. Il est donc possible que le Projet Q intègre ultérieurement le jeu en streaming depuis le Cloud. Il serait étrange d’ignorer des services qui rapportent davantage d’argent à Sony.

Les fonctionnalités et les limites du Projet Q

Le bref teasing de Sony n’a pas abordé la question de savoir si le Projet Q permettra de diffuser des jeux en dehors du domicile. Actuellement, le Remote Play de Sony prend en charge les connexions cellulaires. Cependant, il peut être nécessaire de le connecter à un téléphone ou à un point d’accès, car Sony n’a mentionné que le Wi-Fi. Dans tous les cas, la nouvelle PS5 portable de Sony promet de ravir les joueurs nomades et les fans de la franchise.