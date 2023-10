PS5 Slim : la nouvelle console de Sony en vaut-elle la peine ?

Que vaut réellement la PS5 Slim de Sony ? Si vous vous êtes posé cette question, peut-être que vous devrez lire cet article avant d’en acheter !

Vous envisagez d’acheter la nouvelle console PS5 Slim de Sony et vous vous demandez si c’est une bonne décision ou non ? Voici quelques caractéristiques que vous devez savoir sur cette nouvelle console pour faire la différence !

Un espace de stockage beaucoup plus grand

Après son annonce le 10 octobre dernier, Sony a créé la frénésie auprès des gamers, notamment avec l’arrivée prochaine de sa PS5 Slim. Il faut croire que c’est une version plus compacte de la console de jeu PS5 de la firme japonaise. Outre la taille et le poids réduits, la PS5 Slim embarque désormais un SSD de 1 To et offre la possibilité d’ajouter un lecteur Ultra HD Blu-ray Disc sur la version Digital Edition. De quoi faire le bonheur des joueurs invétérés tout en changeant du 825 Go habituel !

Un design soigné et avant-gardiste

Sur le plan esthétique, le PS5 Slim de Sony se caractérise par ses quatre panneaux de couverture qui mélangent un look brillant et mat à la fois. Le côté slim permet également de faire toute la différence avec des bords arrondis, plus compact et plus léger. A noter que de nouvelles palettes de couleurs seront disponibles d’ici 2024 en ce qui concerne la couverture comme l’a annoncé la marque.

Certes, il faut attendre la première sortie aux Etats-Unis pour pouvoir profiter de la PS5 Slim, toutefois, le prix de la console avoisineront les 549,99 euros et 449,99 euros en Europe. Cette différence de prix s’explique surtout au niveau des caractéristiques dont la console est dotée.