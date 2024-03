[BON PLAN] – 170 euros de remise sur l’ASUS Chromebook Plus CX3402

Saisissez l'opportunité inédite de transformer votre expérience digitale avec l'ASUS Chromebook Plus CX3402, disponible maintenant à un prix exceptionnel. Un monde de performances et de productivité s'ouvre à vous, ne laissez pas passer cette chance unique !

Une offre à ne pas manquer !

Sautez sur cette occasion unique d'acquérir l'ASUS Chromebook Plus avec une réduction impressionnante de 24% ! Habituellement proposé à 699,99 euros, il est maintenant disponible pour seulement 529,99 euros. Faites une économie substantielle de 170 euros sur un appareil de premier choix.

Pour rendre cette offre encore plus alléchante, bénéficiez de la possibilité de payer votre nouveau Chromebook en 4 fois sans frais. Une solution pratique pour étaler votre paiement sans impacter votre budget.

Sérénité et durabilité garanties

Achetez en toute confiance avec la garantie constructeur de 2 ans pour assurer une sérénité totale pour votre investissement technologique.

De plus, la disponibilité des pièces détachées pendant 5 ans garantit une durabilité et une réparabilité exceptionnelles, vous offrant une tranquillité d'esprit prolongée bien au-delà de l'achat initial. Avec ASUS, engagez-vous dans une expérience non seulement avancée mais aussi rassurante.

Pourquoi choisir l'ASUS Chromebook Plus ?

Performances redéfinies

Le Chromebook Plus n'est pas un ordinateur portable ordinaire. Avec son processeur Intel Core i5, profitez de vitesses doublées comparées aux modèles précédents. Ses 8 Go de RAM et 512 Go de stockage vous assurent une fluidité et une capacité inégalées pour toutes vos activités.

Une créativité sans limites

Embrassez votre potentiel créatif grâce aux applications alimentées par l'IA comme Google Docs et Photos. Utilisez des outils de pointe tels qu'Adobe Photoshop et LumaFusion sur un écran tactile Full HD qui fait de chaque tâche une pure merveille.

Conçu pour le confort et la sécurité

Profitez de sessions vidéo claires et sécurisées avec la webcam 1080p FHD et son volet de confidentialité. Et avec ChromeOS, dites adieu aux virus tout en bénéficiant de mises à jour automatiques et d'une autonomie allant jusqu'à 10 heures.

Mobilité et design

Léger, nomade et doté d'un écran NanoEdge immersif, le Chromebook Plus est conçu pour ceux qui sont constamment en mouvement. Avec seulement 1,44 kg et des charnières robustes à 180°, il est le compagnon de voyage idéal.

Ne manquez pas cette chance de révolutionner votre expérience informatique avec l'ASUS Chromebook Plus à un prix inédit. C'est le moment idéal pour s'équiper d'un outil performant, sécurisé et adaptable à tous vos besoins.

