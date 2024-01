[CES] – ASUS promeut son nouvel ordinateur ultraportable Zenbook à double écran

ASUS dévoile le Zenbook DUO (2024) UX8406 au CES Las Vegas 2024. Zenbook DUO est un ordinateur ultraportable révolutionnaire doté de deux écrans tactiles OLED 3K 120Hz de 14 pouces. Avec un poids de seulement 1,35 kg, cet appareil redéfinit la polyvalence en déplacement en offrant un espace de travail visuel de 19,8 pouces.

Les caractéristiques de l’ASUS Zenbook DUO

Design Révolutionnaire pour une Polyvalence Maximale

Les écrans ASUS Lumina OLED 16:10 de 14 pouces, certifiés Dolby Vision et Pantone, offrent des couleurs vives et précises. La charnière à 180° permet divers modes d’utilisation, du double écran à l’ordinateur de bureau, facilités par le logiciel intuitif ScreenXpert. Le clavier détachable améliore la portabilité sans compromettre la simplicité d’utilisation.

Performances de pointe

L’ASUS Zenbook DUO UX8406 intègre un processeur Intel Core Ultra 9 avec unité de traitement neuronal (NPU), jusqu’à 32Go de mémoire LPDDR5x, et un SSD PCIe 4.0 de 2To. La batterie de 75 Wh assure une autonomie d’une journée, et le design fin de 14,6 mm inclut des ports Thunderbolt™ 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI® 2.1 (TMDS) et une prise audio 3,5 mm.

Modes polyvalents pour toutes les situations

Le clavier ASUS ErgoSense Bluetooth et le pavé tactile permettent plusieurs modes d’utilisation : double écran pour une visibilité maximale, ordinateur de bureau en mode portrait pour des analyses financières, ordinateur portable traditionnel et mode partage pour des réunions interactives. La charnière à 180° offre une flexibilité totale.

Engagement écologique et durabilité

Le Zenbook DUO est fabriqué à partir d’un alliage de magnésium et d’aluminium recyclé à 90%. Cela dépasse les normes ENERGY STAR en efficacité énergétique. Les emballages en papier certifié FSC Mix sont 100% recyclables. Des tests rigoureux selon les normes MIL-STD-810H garantissent la durabilité et la fiabilité de l’appareil.

Disponibilité et prix

L’ASUS Zenbook DUO UX8406 à double écran 120Hz sera disponible en France début février 2024, à partir de 2 399 euros TTC. La version à double écran 60Hz sera également disponible à partir de 1 999 euros TTC. Les deux modèles seront disponibles chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS et sur l’Asus Store.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.