[BON PLAN] – Améliorez vos divertissements avec la TV LG OLED55C3 2023 en promotion !

Bienvenue dans l’ère de l’expérience cinématographique ultime avec la TV LG OLED55C3 2023 ! Cette pépite de technologie vous offre une qualité d’image à couper le souffle, une immersion sonore exceptionnelle et des fonctionnalités intelligentes. Et ce n’est pas tout, car on a une offre spéciale pour vous : une réduction incroyable de 28%, soit un prix de seulement 1290 euros au lieu de 1790 euros.

Économisez gros et profitez de la qualité : 500 euros de remise

Avec une réduction de 28% sur la TV LG OLED55C3 2023, vous pouvez accéder à une qualité d’image et de son exceptionnelle à un prix incroyablement abordable. Ne manquez pas cette offre spéciale et offrez-vous une expérience de divertissement de premier ordre.

Livraison à domicile offerte

Il est important de recevoir votre nouvelle TV en parfait état et dans les plus brefs délais. C’est pourquoi on prend en charge les frais de livraison pour que vous puissiez profiter de votre téléviseur sans souci.

Garantie 2 ans et installation à domicile

Votre satisfaction est la priorité, c’est pourquoi on vous offre une garantie de 2 ans sur votre LG OLED55C3 2023. En cas de problème, le service client dédié est à votre disposition pour vous assister.

De plus, pour une tranquillité d’esprit totale, on propose également un service d’installation et de connexion de votre TV connectée à domicile pour seulement 119 euros. Ne manquez pas cette opportunité de profiter pleinement de votre achat en toute confiance.

Les atouts de la TV LG OLED55C3 2023

Une image époustouflante

Plongez dans un monde de détails incroyables grâce à la résolution 4K et à la technologie OLED de cet écran de 55 pouces. Les couleurs sont réalistes, le contraste est saisissant, et le noir est d’une profondeur inégalée. La fréquence de balayage native de 100 Hz garantit une fluidité parfaite. De plus, avec la fréquence optimisée pouvant atteindre 120 Hz, vos jeux vidéo seront plus réactifs que jamais.

Une petite démonstration pour ne rien manquer :

Son immersif

Le LG OLED55C3 2023 est équipé de Dolby Atmos, DTS:X et WOW Orchestra pour un son enveloppant qui vous transporte au cœur de l’action. Même sans barre de son intégrée, l’ajustement automatique du volume s’adapte à l’environnement sonore de votre pièce pour une expérience sonore optimale.

Connectivité de pointe

Avec 4 ports HDMI 2.1, vous pouvez profiter d’une image fluide, idéale pour les consoles de jeu nouvelle génération. De plus, la norme HDMI CEC vous permet aussi de piloter tous vos appareils avec la télécommande de la TV. La connectivité Wi-Fi et la compatibilité Airplay 2 rendent également le partage de contenu sans fil plus facile que jamais.

TV connectée et Gaming

Naviguez sur votre Smart TV grâce au système d’exploitation WebOS, et accédez à des applications populaires telles que Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV+ et bien d’autres. La TV LG OLED55C3 2023 est également compatible avec les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et peut basculer automatiquement en mode jeu grâce à ALLM.

Installation facile

Le pied central et la télécommande Magic Remote rendent l’installation et la navigation simples et pratiques. De plus, avec une norme VESA de 300 x 200 mm, vous avez la possibilité de fixer votre TV au mur pour un look épuré.

N’attendez plus, commandez votre LG OLED55C3 2023 dès maintenant et plongez dans un monde de divertissement exceptionnel !