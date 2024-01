LG présente sa nouvelle série d’écrans hybrides au CES 2024

LG fait sensation au CES avec sa toute nouvelle série d’écrans hybrides baptisée « MyView ». Ces derniers marient un écran d’ordinateur et une télévision 4K de 32 pouces. Doté d’une interface utilisateur intuitive, cette gamme promet une expérience visuelle immersive. Elle est également associée à un design élégant disponible en plusieurs couleurs tendance.

Caractéristiques et prix de la série MyView de LG

La série MyView de LG se décline en trois variantes aux prix compétitifs de 599,99 dollars et 499,99 dollars. Arborant un design moderne, ces écrans intègrent des fonctionnalités telles que le Wi-Fi, le Bluetooth, 2 haut-parleurs intégrés, et deux ports HDMI. La version haut de gamme à 599,99 dollars offre trois ports USB-C, une charge USB-C de 90 watts, et une webcam amovible.

Comparaison avec le Samsung M8 et avantages du MyView de LG

Le MyView de LG se positionne comme un concurrent sérieux du Samsung M8. Le premier offre un panneau IPS offrant une meilleure qualité d’image sous différents angles. Avec trois ports USB-C, une puissance de sortie USB-C de 90 watts, et la possibilité de fonctionner comme un Chromebook grâce à webOS, le MyView surpasse son rival. De plus, son prix inférieur de 100 dollars en fait une option attrayante pour les consommateurs.

Expérience utilisateur et connectivité intelligente avec webOS

Les écrans MyView de LG exécuteront le système d’exploitation webOS. Ce système offre une connectivité intelligente et une utilisation flexible comme un Chromebook, indépendamment d’un ordinateur. La compatibilité HomeKit, mentionnée pour le modèle haut de gamme, renforce également l’intégration de l’écran dans l’écosystème Apple.

Une nouvelle ère d’écrans esthétiques et performants

Avec MyView, LG vise à combler le vide laissé par la sélection de moniteurs d’Apple. Pour cela il offre des écrans esthétiques avec des fonctionnalités de télévision intelligente. Bien que les spécifications d’affichage puissent ne pas justifier entièrement le prix, l’aspect attrayant et les fonctionnalités innovantes pourraient bien faire de MyView le choix idéal pour ceux qui recherchent le mariage parfait entre forme et fonction.