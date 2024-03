[BON PLAN] – Élevez les standards de votre musique avec l’enceinte Jabra Speak2 55

Profitez de cette offre spéciale sur l'enceinte Bluetooth Jabra Speak2 55 et transformez votre expérience sonore. Découvrez la clarté audio inégalée, la connectivité sans faille et la compatibilité universelle, le tout à un prix réduit exceptionnel.

Baisse de prix inattendue, obtenez votre Jabra Speak2 !

Rendez chaque appel et chaque morceau de musique plus clair que jamais avec cette enceinte Bluetooth professionnelle, désormais disponible à seulement 109,62 euros au lieu de 137,98 euros après une réduction de 21%

Découvrez la différence qu'un son de qualité peut faire dans votre quotidien. Et pour que cette offre soit encore plus attrayante, profitez de la possibilité de payer en quatre fois sans frais. Tout à fait juste ! Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour améliorer votre setup audio.

Zoom sur la Jabra Speak2 55

Qualité sonore cristalline

Cette enceinte redéfinit les standards de la qualité audio avec ses haut-parleurs pleine gamme de 50 mm et son audio large bande. Que ce soit pour des conférences téléphoniques, de la musique ou des podcasts, chaque son est reproduit avec une clarté exceptionnelle. Cette flexibilité rend chaque expérience audio plus immersive et engageante.

Communication sans effort

Dites adieu aux interruptions et aux bruits de fond gênants grâce aux quatre microphones à formation de faisceau de l'enceinte. Ces microphones captent le son de toutes les directions. La technologie de normalisation du niveau de voix assure que toutes les voix soient entendues au même niveau.

Connectivité Seamless

Avec la Jabra Speak2 55, la connectivité n'a jamais été aussi simple. Profitez de la fonction plug-and-play via les connexions USB C et USB A intégrées, compatibles avec votre PC. L'autonomie de 12 heures et la portée Bluetooth de jusqu'à 30 mètres vous offrent la liberté de vous déplacer sans perdre la connexion, que ce soit chez vous ou au bureau.

Compatibilité universelle

Que vous utilisiez Zoom, Google Meet ou toute autre plateforme UC, la Jabra Speak2 55 s'intègre parfaitement dans votre environnement de travail. Complétez vos solutions vidéo Jabra PanaCast pour une expérience de réunion entièrement intégrée et efficace.

Garantie et valeur ajoutée

Non seulement vous bénéficiez d'un son exceptionnel, mais l'enceinte Bluetooth Jabra Speak2 55 est également livrée avec une garantie de deux ans pour une tranquillité d'esprit totale. Profitez d'un investissement audio sûr, soutenu par la qualité et la fiabilité reconnues de Jabra, le tout à un prix promotionnel à ne pas manquer.

