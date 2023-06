Caméras IP vendues chez Aliexpress : comment choisir et acheter intelligemment ?

Afin de choisir judicieusement une caméra IP, il est essentiel de se poser préalablement des questions pour cerner ses besoins. Il faut également se renseigner sur les caractéristiques de l’appareil et utiliser des codes promo pour obtenir des réductions.

Grâce à Internet, il est aujourd’hui extrêmement facile de trouver les dispositifs de sécurité dont nous avons besoin sans nous déplacer vers une boutique physique. Il suffit notamment d’entrer le nom du produit concerné sur la barre de recherche d’un navigateur. Plusieurs milliers de résultats vont ensuite s’afficher. Or, repérer la meilleure offre parmi cette longue liste de suggestions peut relever d’une mission particulièrement délicate. Sans l’aide appropriée, vous risquez de perdre du temps et même de l’argent si vous vous faites arnaquer. Ainsi, pour faciliter votre quête de votre caméra IP idéale chez Aliexpress, vous avez intérêt à suivre les conseils ci-après.

Se poser quelques questions avant de consulter les caméras IP vendues chez Aliexpress

Avant de consulter les différents dispositifs de surveillance disponibles sur le marché, vous êtes tenu de vous poser quelques questions. Vous devez notamment avoir des réponses concernant l’endroit où vous comptez mettre la caméra IP (Internet Protocol). De même, vous devez vous demander si vous avez besoin d’une connexion sans fil (Wi-Fi) ou filaire (Ethernet). Ensuite, déterminez si l’appareil doit être motorisé ou non. Les interrogations suivantes doivent aussi vous interpeller :

Le dispositif de surveillance doit-il être doté d’un microphone ou d’un haut-parleur ?

Avez-vous besoin d’une vision nocturne ?

Quelle qualité d’image vous convient-elle ? (20p, 1080p, 2160p – 4K, 4320p – 8K, et.)

Quel format de compression voulez-vous choisir pour la retranscription d’images ? Le H.264 ou le H.26+ ?

Comment souhaitez-vous voir les images de votre caméra IP ? Sur votre smartphone ou votre ordinateur ?

Quelles sont vos préférences en matière de système d’enregistrement ? (Sauvegarde des vidéos, support de stockage, etc.)

Dans cette optique, vous devez savoir qu’il est possible de raccorder la plupart des appareils de surveillance à des systèmes d’alarme. Vous n’avez qu’à opter pour un modèle qui dispose de cette fonctionnalité.

Prendre en compte les caractéristiques de la caméra IP

Parmi les paramètres de la caméra IP à considérer se trouvent les fonctions rotatives et de zoom. Il faut également tenir compte de la compatibilité de l’outil avec les autres dispositifs de sécurité déjà possédés. De même, il est important de vérifier les options de configuration de la machine. Avec certains modèles, par exemple, il est possible de planifier des heures de fonctionnement et d’enregistrement. En outre, il est indispensable de se préoccuper du rapport qualité-prix et de comparer au moins deux offres similaires avant de prendre une décision.

Utiliser des codes promo pour obtenir des réductions

Vous avez envie de minimiser vos dépenses shopping sans pour autant faire une croix sur la qualité de la caméra IP ? Utilisez un code réduction Aliexpress afin de profiter de remises particulièrement intéressantes ! Ainsi, vous pouvez obtenir le dispositif de surveillance que vous voulez tout en économisant de l’argent. À titre d’illustration, les promotions peuvent aller jusqu’à – 99 % ! N’est-ce pas l’occasion rêvée pour faire de bons plans ?