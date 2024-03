[BON PLAN] – Saisissez le pack Arlo Pro 4 XL avec une remise de 299 euros !

Saisissez l'opportunité unique de sécuriser votre domicile avec le pack de caméras de surveillance Arlo Pro 4 XL, désormais accessible à un prix exceptionnel. Profitez d'une technologie de pointe pour une tranquillité d'esprit inégalée, le tout installé en quelques minutes.

Une offre inédite !

Dans un monde où la sécurité de notre foyer est primordiale, il devient essentiel de s'équiper des meilleurs outils pour veiller sur notre propriété. C'est dans cette optique que le pack de caméras de surveillance Arlo Pro 4 XL se présente comme une solution incontournable, d'autant plus qu'une offre exceptionnelle vous attend.

Bénéficiez d'une réduction spectaculaire de 55%, soit votre pack à seulement 249,99 euros au lieu de 549,99 euros !

A part cette remise, vous avez la possibilité de régler votre achat en dix paiements égaux. Profitez de cette option de paiement en seulement 27,00 euros par mois. Ne laissez pas passer cette occasion unique de renforcer la sécurité de votre domicile.

Un regard approfondi sur la caméra de surveillance Arlo Pro 4 XL

Installation facile et adaptabilité sans précédent

L'un des nombreux atouts de l'Arlo Pro 4 XL réside dans sa facilité d'installation. En quelques minutes seulement, votre système de surveillance est opérationnel, prêt à protéger tant l'intérieur que l'extérieur de votre maison. Grâce à sa conception résistante aux intempéries (norme IP66) et à sa connectivité Wi-Fi sans fil, positionnez vos caméras où vous le souhaitez sans contraintes.

En plus, il est compatible avec iOS, Android et Windows phone. Ce pack s'adapte parfaitement à vos besoins et à votre environnement technologique.

Qualité d'image exceptionnelle et surveillance nocturne

Profitez d'une vidéo 2K avec HDR avec l'Arlo Pro 4 XL, la qualité d'image est à l'honneur. La vision nocturne en couleur garantit une surveillance efficace 24h/24 et 7j/7. Cela vous permet de distinguer clairement les détails même dans l'obscurité la plus totale.

Dissuasion active et communication intuitive

Ne vous contentez pas de surveiller, agissez ! Ce pack est équipé d'un projecteur intégré et d'une sirène de sécurité déclenchable à distance pour dissuader tout visiteur indésirable. De plus, grâce à l'audio bidirectionnel de haute qualité, communiquez facilement avec les visiteurs depuis votre smartphone, où que vous soyez.

Connectivité simplifiée et autonomie prolongée

Oubliez les installations complexes et les câbles encombrants. Arlo Pro 4 XL se connecte directement à votre réseau Wi-Fi pour une mise en place aisée et une utilisation immédiate. Profitez également d'une autonomie de batterie exceptionnelle de six mois. Cette autonomie vous libère des contraintes de recharge fréquente et vous assure une surveillance continue.

Tranquillité d'esprit avec les abonnements Arlo

Pour compléter votre expérience, le pack Arlo inclut une période d'essai de trois mois aux abonnements Arlo pour vous offrir une tranquillité d'esprit supplémentaire. Recevez des notifications sur votre téléphone dès qu'un mouvement est détecté et accédez en temps réel à la vidéo en direct pour ne jamais manquer ce qui se passe chez vous.

