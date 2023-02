Comment sécuriser votre maison connectée ? Guide complet

Les objets intelligents sans protection permettent aux hackers de faire intrusion dans votre vie privée. Il devient ainsi indispensable de sécuriser votre maison connectée.

Robot tondeuse, thermostat connecté ou caméra connectée, les dispositifs intelligents font aujourd’hui partie intégrante de nos foyers. On les retrouve un peu partout dans la maison. Ils sont là pour faciliter notre quotidien en effectuant les tâches ménagères. Ces dispositifs aident à pratiquer du sport ou à travailler. Ils permettent de tout contrôler dans le domicile au moyen du smartphone. Malgré le contexte, on pense rarement à sécuriser sa maison connectée.

Les fabricants ne manquent pas d’innovation lorsqu’il s’agit de proposer de nouveaux dispositifs intelligents. Les appareils sont de plus en plus précis et de plus en plus efficaces. Néanmoins, la sécurité reste un aspect de la conception que les constructeurs ne prennent pas suffisamment au sérieux. Les utilisateurs se retrouvent alors avec des objets connectés pouvant être des points d’accès pour les pirates informatiques.

Les cyberattaques provoquent beaucoup de dommages. Leurs conséquences sont souvent désastreuses. À titre d’exemple, les pirates peuvent accéder à vos données bancaires et mettre en péril votre situation financière. D’où la nécessité de sécuriser votre maison connectée. On vous partage les bons gestes et les habitudes qu’il faut adopter pour renforcer la sécurité de votre domicile.

Sécuriser le réseau Wi-Fi de la maison connectée

Le réseau Wi-Fi est le centre nerveux de la maison connectée. Une fois que les pirates informatiques en prennent le contrôle, tout est quasiment perdu. La priorité sera donc de renforcer la sécurité de votre réseau. Pour ce faire, il ne faut pas laisser les mots de passe par défaut. Nous recommandons de composer de nouveaux mots de passe très complexes.

Les hackers peuvent pirater votre tondeuse connectée pour voler vos données personnelles.

Utiliser un générateur de mots de passe

Un mot de passe fort doit contenir au moins 12 caractères. Interdiction de vous inspirer de vos préférences pour le composer. On pourrait alors facilement le deviner. Dans la mesure où vous n’arrivez pas à trouver une bonne clé de sécurité, faites usage d’un générateur de mots de passe – comme Dashlane ou McAfee Total Protection.

Bien se renseigner avant d’acheter

L’acquisition d’un nouvel objet connecté ne doit pas être précipitée. Un devoir de documentation est indispensable avant d’acheter. Le but de se renseigner est de vérifier la réputation de la marque qui propose le dispositif intelligent. Il faut savoir si le fabricant ne possède pas un passif avec les cyberattaques. De cette manière, vous éviterez d’obtenir des appareils dont la sécurité laisse à désirer.

Mettre régulièrement à jour les objets connectés

Les mises à jour permettent de sécuriser votre maison connectée. Celles-ci apportent souvent des correctifs pour solutionner les failles de sécurité. La remise à niveau est habituellement automatique. Dans la mesure où ce n’est pas le cas, il faut se rendre sur les plateformes des fabricants pour obtenir les mises à jour indispensables.