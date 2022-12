Pourquoi utiliser un VPN sur votre smartphone ?

La protection des données personnelles et de la vie privée est devenue un enjeu majeur avec l’explosion de l’utilisation de l’Internet. Conscients de la sensibilité de la question, les professionnels du web ont bien développé des systèmes de protection pour sécuriser une connexion. Le VPN, adapté aux smartphones, iOS et Android, en fait partie. Malgré les dangers qu’une connexion non sécurisée représente et la disponibilité des moyens de protection, moins du tiers des Français l’utilisent.

Le VPN pour sécuriser la connexion

Le VPN est indispensable pour se connecter en toute sécurité. Il protège en effet les appareils connectés à internet de tout piratage ou surveillance susceptibles de nuire à la vie privée de leurs utilisateurs. Pour cela, les éditeurs de VPN utilisent des protocoles de sécurité pour crypter les données.

Grâce à cette mesure, seul l’utilisateur d’un appareil peut accéder à des données. Cela le protège contre les vols de données comme les numéros de carte de crédit et les mots de passe lorsque l’on utilise un réseau Wi-Fi. Protéger un smartphone est donc stratégique. Il faut étendre aussi ce dispositif de protection aux tablettes, au Smart TV et à l’ordinateur.

Les avantages de l’utilisation du VPN

L’utilisation d’un VPN sur un smartphone présente de nombreux avantages. Tout d’abord, un VPN rend anonyme une connexion et assure la confidentialité en ligne. Cela permet à l’utilisateur d’un smartphone sécurisé de se connecter en tout anonymat. Ce qui explique le succès de cet outil de protection.

A cela s’ajoute le cryptage de toutes les données sur Internet, y compris les coordonnées bancaires et les données sensibles. Dans ce cas, même le fournisseur d’accès à Internet et l’administrateur réseau ne peuvent accéder à ces données.

Le VPN constitue un excellent moyen pour contourner les surveillances sur Internet. Il dispose en effet d’une fonctionnalité qui permet de se déplacer virtuellement dans le monde. Pour cela, certains éditeurs donnent une soixantaine de pays et des milliers de villes au choix. Il s’agit d’un excellent moyen pour échapper à des censures politiques ou au blocage des fournisseurs d’accès à Internet.

VPN et expérience utilisateur

La simplicité de son utilisation explique aussi peut-être l’efficacité du VPN. Il offre en effet une excellente expérience utilisateur grâce à la simplicité de la navigation. L’utilisation d’un VPN ne nécessite aucun guide spécifique. Il suffit de lancer le logiciel et adopter le réglage nécessaire. Bref, le VPN est aussi intuitif.

On choisit entre une connexion au serveur le plus rapide et une localisation précise et le tour est joué. En optant pour le second choix, on cache l’adresse IP et pour préserver la confidentialité des activités sur Internet. Ces dernières années, les éditeurs de VPN ont introduit d’autres fonctionnalités comme le Double VPN et le Split Tunneling pour différencier le trafic. Les utilisateurs les plus avertis peuvent même exploiter certaines fonctionnalités pour surveiller l’utilisation de leurs données sur le Web. En effet, le VPN est devenu plus qu’un simple antivirus. Malgré ces avantages, le VPN n’entame aucunement la qualité de la connexion malgré son efficacité.