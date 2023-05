Playstation plus : que savoir sur le sujet ? 

PlayStation Plus est un service qui permet aux joueurs de profiter d’une expérience de jeu plus riche et plus complète sur leur console PlayStation. Il leur offre des avantages exclusifs et des fonctionnalités supplémentaires.

PlayStation Plus est un service d’abonnement payant de Sony pour la console de jeux vidéo PlayStation. En souscrivant à ce service, les joueurs peuvent accéder à plusieurs fonctionnalités exclusives, telles que la possibilité de jouer en ligne avec d’autres joueurs, des jeux gratuits chaque mois, des remises sur certains jeux, des stockages de sauvegarde en ligne, etc. Le service PlayStation Plus est disponible sur les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5, ainsi que sur certains appareils mobiles et PC. Les joueurs peuvent s’abonner pour un mois, trois mois ou un an.

Pour profiter des avantages de la Playstation Plus, vous devez d’abord acheter un abonnement. Ensuite, vous devez l’activer en saisissant le code sur le site web officiel de Sony PlayStation ou sur le PlayStation Store de votre console. C’est rapide et facile à faire. Une fois cette étape terminée, vous aurez accès aux jeux gratuits mensuels et à tout catalogue de jeux qui correspond à votre niveau d’abonnement. Vous aurez également accès à des remises exclusives et à tous les autres avantages immédiatement.

Quels sont les coûts de l’abonnement ?

Il existe trois niveaux d’abonnements disponibles : la Playstation Plus Essential, la Playstation Plus Extra et la Playstation Plus Premium.

La Playstation Plus Essential

Ce niveau d’abonnement de base est accessible dès 8,99 euros par mois ou 59,99 euros par an. Il permet aux joueurs de jouer en ligne avec d’autres joueurs sur la console Playstation. Il leur donne également la possibilité d’accéder à des jeux gratuits chaque mois, à des remises exclusives sur certains jeux et à des sauvegardes de données en ligne.

La Playstation Plus Extra

Ce niveau d’abonnement propose toutes les fonctionnalités de l’abonnement Essential, mais avec des avantages supplémentaires, tels que :

des jeux gratuits supplémentaires chaque mois ;

des remises plus importantes sur certains jeux ;

la possibilité de jouer à certains jeux complets pendant un temps limité.

Il est accessible dès 13,99 euros par mois ou 99,99 euros par an.

La Playstation Plus Premium

Il s’agit du niveau d’abonnement le plus haut de gamme. Il propose toutes les fonctionnalités de l’abonnement Extra, ainsi que d’autres avantages comme :

des remises encore plus importantes sur certains jeux ;

l’accès à un catalogue de jeux en constante évolution (incluant notamment des jeux AAA) ;

la possibilité de jouer à certains jeux complets sans limite de temps.

Il est accessible dès 16,99 euros par mois ou 119,99 euros par an.

Dans quels pays la Playstation Plus est-elle disponible ?

La PlayStation Plus est disponible dans de nombreux pays à travers le monde où le PlayStation Store est disponible. Elle est notamment accessible en France, au Canada, aux États-Unis, à Hong Kong, au Japon, en Italie, au Royaume-Uni, au Pays-Bas, au Mexique et en Suisse. Il convient de noter que cette liste n’est pas exhaustive et que la disponibilité de la PlayStation Plus peut varier en fonction de la région et du pays. Il est donc recommandé de vérifier la disponibilité de la PlayStation Plus dans votre pays avant de souscrire un abonnement.