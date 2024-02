[BON PLAN] – Philips PocketMemo DPM7000, qualité et ergonomie à prix réduit !

Découvrez l’excellence en matière d’enregistrement vocal avec le Philips PocketMemo DPM7000. Cet appareil professionnel combine ergonomie, qualité audio supérieure et technologie avancée pour optimiser votre flux de travail et accroître votre productivité.

Les aspects distinctifs du Philips PocketMemo DPM7000

Qualité audio inégalée

Découvrez des enregistrements d’une clarté exceptionnelle grâce aux deux microphones intégrés du PocketMemo DPM7000. Conçu pour les professionnels, cet enregistreur garantit une qualité audio supérieure, idéale pour une transcription précise et une reconnaissance vocale optimale. Ne laissez plus aucun détail vous échapper lors de vos sessions de dictée.

Productivité et organisation améliorées

Avec le logiciel de dictée SpeechExec Basic Dictate, inclus gratuitement pour deux ans, organisez et gérez vos flux de travail de dictée avec une efficacité inégalée. Priorisez vos enregistrements pour traiter les tâches urgentes en premier et assurez un suivi impeccable de vos projets.

Ergonomie et durabilité

L’interrupteur à curseur du PocketMemo est conçu pour une utilisation intuitive d’une seule main. Ce qui rend la gestion de vos enregistrements plus simple que jamais. Son boîtier en acier inoxydable et son design ergonomique promettent une durabilité à toute épreuve et un confort d’utilisation, même sur de longues périodes.

Technologie avancée pour une performance maximale

Le Philips PocketMemo DPM7000 n’est pas seulement un enregistreur, c’est un compagnon de travail conçu pour durer. Profitez d’une autonomie de batterie étendue et d’une interface utilisateur optimisée pour une utilisation efficace et sans tracas. Son large écran couleur facilite la navigation et affiche toutes les informations nécessaires d’un seul coup d’œil.

