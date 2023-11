OWO The Crew Motorfest, l’expérience ultime pour les passionnés de jeu de course

Faites place à OWO, votre sensation haptique parfaite pour une expérimentation de course palpitante dans le célèbre jeu de course The Crew Motorfest! Ce délice promet un cocktail de sensations fortes pour les fins gourmets de la course automobile, juste à temps pour Noël.

Une collaboration explosive entre OWO et Ubisoft

Bien entendu, vous allez dire, il s’agit de la deuxième collaboration entre ces deux gros calibres, OWO et Ubisoft, surtout que ce petit bijou sera disponible dès le lancement de la saison 2 de The Crew Motorfest. Tenez-vous bien les mordus de jeux vidéos!

Une expérience de course inégalée

Alors, quelle est la recette secrète? On vous le donne en mille, c’est la combinaison haptique OWO. Pensée pour sublimer votre expérience de jeu, elle vous plongera droit dans la peau d’un pilote de course, vous permettant de ressentir chaque dérive, chaque accélération. Et attention, vous sentirez même le moindre impact… Assez pour vous faire mordre la poussière!

Ressentez l’adrénaline dans cette vidéo :

La puissance du jeu sur toutes les plateformes

Et comme nous ne faisons jamais les choses à moitié, attendez-vous à revêtir un design OWO à vous couper le souffle, aux couleurs flamboyantes de The Crew Motorfest. Dispo sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X et Xbox One. Quoi de mieux pour sentir le doux frisson de la puissance brute à chaque virage?

Les créateurs partagent leurs impressions

Ubisoft Ivory Tower et OWO, tel un duo d’enfer, travaillent d’arrache-pied pour vous donner une partie de plaisir inégalée. Comme l’explique Paul Narducci, le grand manitou des gameplay directors chez Ubisoft ; « Travailler avec OWO, c’est comme ajouter un nouveau jeton de puissance au jeu, on améliore la course, et cette édition spéciale prend une tout autre saveur. Vivement que les joueurs se lancent dans la course avec la techno de OWO! ».

Jose Fuertes, le grand chef chez OWO, est également sur un petit nuage : « Collaborer encore une fois avec Ubisoft pour présenter OWO The Crew Motorfest Edition, c’est comme avoir le vent en poupe! Grâce à notre technologie haptique, les joueurs goûteront l’adrénaline de The Crew Motorfest comme jamais auparavant. Notre passion pour une immersion de jeu sans pareil se matérialise dans ce jeu, et nous avons hâte de voir les joueurs le découvrir! ».

Précommandez dès maintenant pour un bonus exclusif

Le système de jeu haptique OWO The Crew Motorfest Edition est déjà disponible en précommande sur le site officiel d’OWO. En y laissant quelques billets, vous repartirez non seulement avec cette édition mais aussi avec une copie numérique du jeu ou du Season Pass Year 1 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One ou Windows PC. Allez, à vos marques, prêts, partez!

Communiqué de presse du 17 novembre 2023