2025 : Casio dévoile la G-Shock MR-G, une montre futuriste avec lunette DLC et dorures !

Casio, le géant japonais de l’horlogerie, dévoilera au début de l’année 2025 une nouvelle G-Shock très attendue : la MRG-B2100R. C’est une montre qui promet de redéfinir l’excellence au sein de sa gamme haut de gamme MR-G.

Alliant technologie avancée, design raffiné et matériaux de haute qualité, cette montre devrait séduire les collectionneurs et les passionnés de montres de luxe.

Un design à la hauteur du travail des forgerons nippons

Le boîtier de la MRG-B2100R sera en titane noir. C’est un matériau reconnu pour sa robustesse et sa légèreté. Il offre ainsi une solidité accrue à la montre tout en restant agréable à porter. De plus, ce titane sera traité par un processus de durcissement profond.

Il garantit une solidité exceptionnelle contre les rayures et l’usure du temps. Cette montre sera également équipée d’une lunette COBARION recouverte de DLC (Diamond-Like Carbon). C’est un revêtement de haute technologie qui protège la montre contre les dommages. Puis, cela lui confère aussi un aspect brillant et élégant.

Le bracelet de la MRG-B2100R sera en Duarasoft. C’est un matériau innovant particulièrement résistant à la décoloration, aux taches et à l’usure. Cela lui garantira une longévité impressionnante. Ce bracelet sera non seulement durable, mais aussi confortable. Il est ajustable pour les poignets de toutes tailles.

Une touche dorée qui passera pas inaperçue

Ensuite, un des éléments distinctifs de la nouvelle Casio G-Shock qui sortira en 2025 réside dans son aiguille des secondes. Elle sera fabriquée en or. Cette touche de luxe offre une finition exquise qui la distingue des autres modèles de la série, comme la MRG-B2100B-1AJR lancée en 2024. Ce dernier modèle, bien que similaire dans sa construction, ne comportait pas cette touche d’or. De ce fait, la version 2025 est encore plus exclusive et désirable.

Une montre précise en tout point

La MRG-B2100R continuera de bénéficier de l’exceptionnelle technologie de Casio. Le modèle sera sans doute équipé de la technologie Tough Solar. Cela signifie que la montre se rechargera grâce à l’énergie solaire.

Puis, elle sera dotée de la fonction Multi-Band 6. C’est un système qui permet de maintenir l’heure exacte en se synchronisant automatiquement avec des signaux horaires provenant de six stations radio différentes à travers le monde. Ces caractéristiques garantissent une précision de ±15 secondes par mois. Ce modèle sera donc d’une fiabilité de premier ordre pour les utilisateurs exigeants.

Une montre très résistante avec quelques options connectées

Le modèle sera également doté de la connectivité Bluetooth. Les utilisateurs pourront alors synchroniser leur montre avec l’application « Casio Watches » sur leur smartphone. Cette fonctionnalité assure une mise à jour rapide et facile de l’heure. Et cela permettra de gérer les paramètres de la montre directement depuis le téléphone.

Sinon étanche jusqu’à 200 mètres, cette montre est capable de résister aux conditions les plus extrêmes. Son poids sera d’environ 104 grammes. C’est une caractéristique qui allie solidité et confort pour une expérience optimale.

Casio lancera sa nouvelle G-Shock début 2025 à un prix mérité

En termes de prix, la nouvelle Casio G-Shock MRG-B2100R qui sortira en 2025 sera commercialisée à environ 500 000 ¥, soit l’équivalent de 3081 €. Ce prix place la montre dans la même gamme tarifaire que d’autres modèles haut de gamme de la collection MR-G, tels que la MRG-B2000JS-1A, qui se vend à un prix encore plus élevé.

Toutefois, la MRG-B2100R se distingue par ses matériaux de luxe et ses caractéristiques techniques de pointe. Son rapport qualité-prix est donc excellent dans l’univers des montres de prestige.

