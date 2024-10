Nouveauté ! Cette marque sort également une ébauche de Watch Ultra! La voici !

Ceci n’est qu’un concept. Mais c’est également à partir de cela que la marque Nothing a élaboré son portefeuille de montres connectées. Par conséquent, en plus de la Watch Pro de CMF, pourquoi ne pas compter une Nothing Watch Ultra dans le catalogue ?

C’est une idée intéressante. Voilà pourquoi, il n’est pas improbable que la marque nous dévoile ci-après comment elle concevra cette future smartwatch.

Voici le concept de la Nothing Watch (Ultra)

Afin de correspondre à l’approche minimaliste et ludique de la société Nothing, l’élaboration d’une Watch Ultra devrait être assez aisée. Mais toute forme de technologie doit être maîtrisée. Ce projet ne représente qu’un premier balbutiement dans l’univers des montres connectées.

Mais chez Nothing, le designer de cette smartwatch est connu. Il s’agit de Abdelrahman Shaapan. Et il a déjà esquissé des plans de la smartwatch en 3D, si bien que quelques images ont déjà fuitées sur le Net.

Rien n’est encore certain. Mais il se pourrait que la Nothing Watch Ultra en devenir aura un cadran rond comme la CMF Watch Pro 2. Et selon ce qu’on voit des images qui la mettent en avant, elle aura deux petits boutons et une grande couronne rotative assez saillante sur le côté droit.

Quant à son bracelet, il rappelle véritablement les codes de la Watch Ultra de chez Apple et de chez Samsung. Il semblerait que ce soit un bracelet tissé bicolore noir et orange présentant les mêmes coutures plissées que les célèbres montres connectées dont ce modèle s’inspire.

Un design qui fait le lien entre le numérique et l’analogique

La dernière gamme de smartwatch conçue par Nothing est 100% connectée. Elle peut aussi facilement être couplée avec les téléphones également produits par la société. Une Nothing Watch Ultra encore à l’état de concept ne changera sans doute pas la donne. On est sûr que la marque ne produira pas de montre analogique à la suite de leurs précédents produits.

Par contre, l’aspect du modèle conçu par Abdelrahman Shaapan peut prêter à confusion. C’est bel et bien une montre connectée avec un écran tactile. Mais il est vrai qu’elle ressemble vraiment à une analogique. On voit aussi des haut-parleurs latéraux dessus mais on ne sait pas quel sera le système d’exploitation de cette nouvelle montre connectée.

La Watch Ultra de Nothing ne sera pas transparente

Pour suivre, alors que les smartphones de chez Nothing montrent littéralement ce qu’ils ont dans le ventre, il s’avère que la Nothing Watch Ultra n’en fera pas de même. Le concept de la Watch (Ultra) laisse beaucoup à désirer. Elle sera seulement dotée d’un cadre métallique solide et opaque de couleur avec des touches d’orange. Le tout sera sinon soutenu par un bracelet inspiré de la boucle alpine qui permet de fixer la montre à votre poignet.

L’écran numérique présente un cadran minimal et un anneau Glyph autour du centre. Il vous indique à la fois votre niveau de batterie et les kilocalories brûlées au cours de la journée. Un peu comme les anneaux d’activité de l’Apple Watch, mais interprétés différemment.

