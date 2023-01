Netflix Gaming : quand le géant de la SVoD s’intéresse aux jeux

Netflix Gaming est un service de la plateforme de streaming disponible depuis novembre 2021. Le service propose des jeux divers pour mobiles et est encore en phase d’amélioration. Il ne requiert aucun frais supplémentaire pour les abonnés Netflix.

On ne peut pas nier l’essor considérable de la plateforme Netflix malgré le développement des divers sites concurrents qui proposent les mêmes services. Le géant de la SVoD (vidéo à la demande) s’est promis d’agrandir sa famille. Du coup, depuis peu, on assiste à un service spécialement dédié aux jeux mobiles : Netflix Gaming. En fait, il s’agit du résultat du travail de Mike Verdu, l’ancien patron d’Electronic Arts qui a également collaboré dans l’adaptation des jeux à l’Oculus VR. Bien entendu, celui-ci n’est pas encore au top, mais au regard de sa réputation, il va de soi que Netflix va certainement élargir le service. Si vous n’avez pas encore entendu parler de ce service ou s’il vous semble encore flou, cet article vous est destiné. Vous y trouverez sans doute la réponse à votre question.

Netflix Gaming : C’est quoi au juste ?

Netflix Gaming, comme on l’a dit plus haut, est un service de jeux que Netflix met à la disposition de tous les fans de gaming. En effet, à un certain moment, le streaming peut paraître ennuyant. En plus, tout le monde n’est pas cinéphile. Mais par-dessus tout, Netflix a voulu élargir son champ d’action. D’où l’introduction de ce service dédié aux jeux vidéo.

Le service diffère de celui du cloud gaming traditionnel sur un certain nombre de points. Leader dans son domaine, Netflix compte fidéliser sa clientèle en leur offrant un « plus ». Avec Netflix Gaming, vous ne serez pas perturbé par les publicités. Encore moins, il ne requiert aucun frais supplémentaire ni d’achats intégrés.

Cela étant, il existe des jeux qui peuvent se jouer hors ligne tandis que d’autres occasionnent des frais de connexion Internet. Pour le moment, sa bibliothèque de jeux ne parvient pas à concurrencer les géants du gaming tels que Sony avec la Playstation Now et Nvidia avec la GeForce Now. Ce n’est pas non plus l’objectif de la plateforme. Cependant, Netflix Gaming ne compte pas se contenter de cette liste restreinte. Alors, attendez-vous à plus de jeux à l’avenir.

Un service de jeux créé pour diverses raisons

Netflix demeure leader dans l’industrie du streaming vidéo. Elle rafle à elle seule 27% des marchés. Ce qui lui permet de devancer Disney Plus et Amazon Prime. Toutefois, la firme étant un challenger, ne se limite pas à un tel service compte tenu de la concurrence.

Elle préfère agrandir sa communauté d’une autre manière. Dans cette optique, Netflix Gaming est plus une diversification de portefeuille (et de public cible) et une politique de fidélisation de ses clients. C’est pourquoi le service n’occasionne pas de frais supplémentaires pour obtenir les jeux.

Ainsi, lorsque les abonnés ne trouvent pas de programmes intéressants, ils peuvent basculer dans les jeux. Pour mettre le projet sur pied, Netflix a embauché Verdu, un expert dans le domaine, qui a déjà travaillé pour Electronic Arts et Méta.

Qui peut y jouer ?

Sachant que le service est entièrement gratuit pour les abonnés de Netflix, il va sans dire que tous les abonnés peuvent y accéder. Par contre, il faut préciser que les jeux ne sont pas disponibles en version pour PC. A son stade actuel, Netflix Gaming n’est disponible que sur les appareils mobiles. Le service garantit la compatibilité des jeux avec les appareils iOS et Android.

Mike Verdu s’est montré clair sur le sujet lorsqu’il a expliqué. En fait, chaque compte peut accéder aux jeux ; mais également, les profils individuels le peuvent aussi. En d’autres termes, si vous avez un profil d’un compte Netflix, vous pouvez installer les jeux sur un certain nombre de smartphones, tablettes, iPads et iPhones.

Cela-dit, le service limite le nombre d’appareils connectés simultanément. Néanmoins, l’utilisateur peut installer Netflix Gaming dans la limite du nombre autorisé. Il suffit de déconnecter les appareils inutilisés pour que d’autres puissent jouer.

Netflix Gaming : un service de jeux qui couvre la planète

Contrairement à certains programmes de Netflix qui subissent une restriction géographique, Netflix Gaming ne connaît pas de limite. Il est actuellement disponible en France et aussi ailleurs. Il suffit que vous disposiez d’un appareil mobile pour pouvoir installer son application. Ensuite, il faut télécharger l’application via l’App Store et Play Store selon le système d’exploitation de votre appareil.

Le chemin n’est cependant pas le même pour les différents appareils. Si vous utilisez un smartphone, vous trouverez une nouvelle section, celle qui est consacrée aux jeux. En revanche, pour les tablettes, celle-ci se trouve dans le menu « Catégories ».

Une autre précision, les profils « Jeunesse » ne disposent pas d’option pour les jeux. Netflix Gaming est fait ainsi pour éviter les problèmes potentiels qu’il pourrait causer aux petits.

Netflix Gaming : une bibliothèque de jeux ludiques sur mobile

Au moment de son lancement, Netflix Gaming a démarré avec 5 jeux. La plateforme a collaboré avec quatre studios de jeux pour sortir ses premiers titres. Stranger Things : 1984 et Stranger Things 3 : The Game sont issus d’une collaboration avec Bonus XP. Frosty Pop a développé Teeter Up et Shooting Hoops et Card Blast sort d’une coopération avec Amuzo et Rogue Games. Ensuite, d’autres jeux à l’instar de Bowling Ballers et Asphalt Xtreme ont rapidement renfloué sa bibliothèque quelques mois après.

Sans plus tarder, voici un petit aperçu des premiers titres auxquels vous pouvez jouer sur Netflix Gaming :

Stranger Things : 1984, un des premiers titres de Netflix Gaming

Ce jeu a débarqué sur Netflix Gaming en hommage à la série Legend of Zelda et la série Mother. En effet, il s’agit d’un jeu de type RPG / Beat’em up rappelant une partie de l’histoire. BonusXP l’a conçu pour être l’un des meilleurs jeux RPG tout en étant classique. Dans ce jeu, vous allez vivre une aventure rétro aussi bien palpitante et pleine de rebondissements en explorant Hawkins.

Stranger Things 3 : The Game

S’il est similaire à Stranger Things : 1984, le jeu Strange Things 3 : The Game suit plutôt l’intrigue de la saison 3 de la série. Le jeu a sélectionné 12 personnages de Strange Things 3 pour ravir les gamers. Vous pouvez vous aventurer en solo ou en duo.

Ce jeu est particulièrement impressionnant par l’alliance d’un graphisme de style vintage et des fonctionnalités modernes. En plus, le titre souligne particulièrement l’aspect coopératif, permettant au joueur d’explorer le monde à l’envers plus aisément.

Teeter Up : Netflix Gaming présente son premier jeu zen

Bien que Netflix Gaming se soucie du contrôle parental, il dispose toutefois de jeux destinés aux petits joueurs. Sans la présence de bêtes futuristes ni d’histoire palpitante, Teeter Up est là pour vous décontracter. Vous n’avez aucun ennemi à part la force de gravité. Alors, essayez de ne pas faire tomber la bille dans le trou.

Les appareils prenant en charge la fonction 3D Touch peuvent bénéficier de commandes optimisées. Cependant, vous pouvez toujours profiter de ses 150 niveaux même sans cette option.

Card Blast : le premier jeu de carte de Netflix Gaming

On ne peut pas définir s’il s’agit d’un jeu de Poker ou d’un solitaire, mais Card Blast promet d’être amusant. Amuzo et Rogue Games l’ont développé ensemble. Dans ce jeu, vous devez collecter des cartes à bord d’un carrousel, puis les placer vite-fait.

Attention ! Placez-les rapidement avant qu’elles ne disparaissent. Cela vous permet de constituer les mains gagnantes. Vous avez le choix entre défier d’autres joueurs ou jouer en solo. Gagner contre les autres vous placera dans les premiers rangs du classement.

Shooting Hoops

Comme on l’a dit, Frosty Pop a développé deux des premiers jeux de Netflix Gaming. Celui-ci est le deuxième après Teeter Up. Seulement, il n’est plus question de défier la pesanteur, mais plutôt de lancer des fléchettes. Un bon coup vaut un panier.

Depuis janvier 2022, la bibliothèque de jeux de Netflix Gaming a introduit d’autres titres comme Asphalt Xtreme et Bowling Ballers. Ceci en vue de diversifier les genres de jeux.

Asphalt Xtreme

Netflix Gaming fournit désormais un jeu de course pour les fans de la mécanique et des défis. Ce jeu de course automobile vous transporte dans divers endroits tels que des dunes et des canyons. C’est comme si vous participiez aux Rallyes Dakar.

Vous pouvez choisir votre voiture de course : bolide, monster truck tout terrain ou buggy, il y en a de tous les goûts. Vous serez neuf concurrents à disputer la victoire. Essayez d’arriver avant vos huit concurrents et la victoire est à vous. En même temps, profitez bien des paysages.

Bowling Ballers

Bowling Ballers figure dans la liste des premiers jeux ajoutés à la bibliothèque après les 5 majeurs. Après une vue d’ensemble des titres que constitue Netflix Gaming, on constate une diversification non négligeable. Ici, il ne s’agit ni de course ni de quête, le seul objectif est de faire tomber les quilles.

Dans ce jeu, vous pouvez jouer au bowling où vous voulez et quand vous voulez. Le nombre de quilles dépend de votre choix. Votre devoir est de frapper assez fort pour les faire tomber.