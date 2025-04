Nakamura Crossover GT : l’électrique urbain à transmission automatique

Fatigué des montées ardues et des changements de vitesses constants en ville ? Découvrez le Nakamura Crossover GT, ce vélo électrique qui simplifie vos trajets urbains. Signé Intersport, ce VAE surprend par sa transmission automatique intégrée. Mais saviez-vous que son système s’adapte au relief sans intervention ? Une utilisation intuitive du vélo pour une vraie liberté de mouvement. Préparez-vous simplement à oublier les réglages fastidieux !

Disponibilité et prix

Le Nakamura Crossover GT débarque chez Intersport au prix de 2099 €. Un investissement accessible pour ce vélo électrique haut de gamme.

Exclusivement distribué par Intersport , ce crossover électrique bénéficie d’une garantie constructeur de 2 ans. Bon à savoir : des promotions ponctuelles pourraient rendre son prix encore plus attractif, particulièrement en période de soldes. La livraison inclut trois accessoires clés – un antivol, un porte-bagages et des garde-boues complets – parfaits pour une utilisation quotidienne en ville.

Motorisation et performance

Le vélo électrique Nakamura Crossover GT s’appuie sur un moteur Bafang E-Power One développant 70 Nm de couple. Trois niveaux d’assistance permettent d’ajuster l’effort, tandis que la transmission Shimano Di2 gère automatiquement les 8 vitesses. Un système intelligent qui anticipe les reliefs et le rythme de pédalage.

Côté autonomie, la batterie amovible de 460 Wh promet jusqu’à 110 km. Notons que le vélo récupère de l’énergie au freinage et en descente. Les freins hydrauliques Tektro inspirent confiance.

Design et ergonomie

Le cadre aluminium au fini brossé dissimule habilement la batterie, gardant un look de vélo classique. La fourche RockShox Judy (120 mm de débattement) et la tige de selle Suntour NCX atténuent les aspérités du terrain – un vrai plus pour le confort.

Trois tailles (S/M/L) couvrent les cyclistes de 1,60m à 1,95m. Signalons les pneus Schwalbe Marathon de 27,5 pouces : leur profil adapté passe aussi bien en ville que sur chemins. Un vrai crossover en somme, ce modèle Nakamura disponible chez Intersport.

Comparaisons et avis

Comparé au Decathlon E-ST 900 ou au Giant Roam E+, le Crossover GT séduit par son rapport qualite-prix.

Les essais terrain montrent une réelle polyvalence en ville et un confort sur longue distance. Contrairement au Nakamura E-Crossover V – souvent disponible chez Intersport – cette version GT intègre une transmission automatique plus réactive. Les mécaniciens apprécient particulièrement le moteur silencieux dont la fiabilité réduit les besoins en maintenance. Pour comparer les différents vélos électriques Nakamura, notre guide complet analyse tous les modèles.

Côté garanties, le cadre bénéficie d’une couverture de 5 ans, tandis que les éléments électriques (batterie, moteur, assistance) sont protégés 2 ans. Avec plus de 200 ateliers agréés Intersport en France, l’entretien de ce VAE reste accessible.

Le Nakamura Crossover GT réinvente le concept de vélo à assistance électrique polyvalent grâce à un moteur puissant et une transmission innovante. Ce vélo électrique s’adapte aussi bien aux trajets urbains qu’aux escapades sportives, disponible dès maintenant chez Intersport. Inutile d’attendre 2025 pour tester ce modèle révolutionnaire : l’évolution du vélo moderne se trouve déjà sous votre selle.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn