Découvrez la montre connectée borderless avec l’écran le plus fin !

De plus en plus de personnes cherchent aujourd’hui à acquérir une montre connectée munie d’un écran borderless. Et de nombreuses marques en font déjà la promotion comme Apple ou Samsung. Mais désormais, il se peut que TCL entre également dans la compétition.

La marque asiatique TCL est connue dans le monde pour ses TV et bien d’autres produits électroménagers. Mais il s’avère que la marque attire désormais l’attention sur elle, car une montre anonyme encore jamais vue sur le marché, et qui soi-disant appartient à TCL, suscite le buzz. Voici de quoi il retourne.

La montre connectée de chez « TCL »

Une photo récemment apparue sur Twitter montre une smartwatch de marque indéterminée qui a grandement provoqué l’intérêt du public. Publiée par le compte Ice Universe, il s’agirait, selon la description mentionnée, d’une montre connectée de chez TCL/Huaxing. Elle serait dotée d’un écran de 1,65 mm d’épaisseur. C’est véritablement très fin pour un accessoire connecté !

Alors que les modèles récents d’Apple Watch ont une épaisseur de 1,7 mm. Cette montre connectée au corps rectangulaire surprend par son écran très borderless. Sans compter qu’il est dit que sa surface d’affichage est de 83 %. Et qu’elle possède une résistance mécanique de 570 %.

Cette différence d’écran peut sembler minuscule. Mais le gain esthétique et pratique est palpable. D’autant plus que TCL est réputée pour la qualité de ses écrans, qui jouissent d’une grande fluidité d’image.

Une montre à écran borderless qui concurrence Apple ?

Lors de leur sortie, l’Apple Watch Ultra et l’Apple Watch Series 8 ont connu un franc succès. Et cela est dû au design et aux capacités de ces smartwatch. Des critères y ont été améliorés. Ce qui a ravi de nombreux fans de la pomme croquée dans le monde entier.

Puis, les concurrents de la marque américaine se sont aussi manifestés. Samsung a sorti la Galaxy Watch 5 et Garmin, la Venu 2 Plus. Et leur succès fut également au rendez-vous. Or, en sera-t-il de même pour cette montre connectée TCL ? Le mystère reste entier. Il ne s’agit là que d’une publicité. Il est donc impossible d’infirmer ou de confirmer la moindre information concernant ce produit.

Jusqu’à présent, Apple est le leader mondial dans le domaine des montres connectées à écran borderless. Même si les Galaxy Watch récemment lancées par Samsung talonnent la marque de près.

Mais sachant que TCL a noué un partenariat de longue date avec Xiaomi, il se pourrait que le fabricant chinois produise des écrans ayant des bordures aussi fines dans le futur. La question se pose alors si cette technologie sera dédiée aux montres connectées ou non. Mais, selon les dires des chroniqueurs du Net, cette innovation de TCL pourrait aussi se retrouver dans les smartphones qui sortiront en 2024.

Si le Xiaomi 13 possède déjà les bordures les plus fines du marché. Tout est possible. La perspective d’une montre connectée à écran borderless qui serait encore plus petit pourrait ne pas être une chimère. Mais bel et bien un projet réalisable par les marques asiatiques.