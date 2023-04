Samsung Galaxy Watch 5 : Cette fonctionnalité essentielle débarque enfin !

Alors que tout le monde ne s’y attendait plus, Samsung ravie à nouveau le public en intégrant l’option température à sa montre connectée Galaxy Watch 5. Cette nouvelle fonctionnalité en a séduira plus d’une.

Un suivi plus facile des cycles

Il est maintenant possible de mesurer sa température via sa smartwatch ! Ouf ! Il était temps ! Samsung a enfin activé cette option en ayant lancé la Galaxy Watch 5, il y a près de neuf mois. C’est alors devenu l’outil idéal pour de nombreuses femmes. Grâce à cela, il est désormais plus facile de suivre vos menstruations et votre ovulation à l’aide de l’application Samsung Health.

Les montres Samsung de la gamme Watch 5 (classique et Pro) offrent désormais un suivi détaillé du cycle féminin en mesurant la température générale du corps. La célèbre marque coréenne a communiqué que cette nouvelle fonctionnalité a été déployée « progressivement ». Elle est donc disponible dans l’application Samsung Health en France et une poignée de pays européens, aux États-Unis ainsi qu’en Corée.

Grâce à cela, l’application Samsung Health de ce bracelet connecté mesurera votre température corporelle de base, ou TBC, dès votre réveil. C’est beaucoup plus efficace que le fait de se contenter de compter le nombre de jours à partir de la date de vos dernières règles, selon un communiqué de presse.

Samsung Galaxy Watch 5 température : fonctionnement

Vous trouverez la fonction température dans la rubrique « Suivi du cycle », si votre application Samsung Health a été mise à jour. Samsung utilise une « technologie infrarouge » pour suivre les variations calorifiques de votre corps. Les Samsung Galaxy Watch 5 incluent donc l’option température afin de déterminer si vous êtes proche de l’ovulation ou du début de vos règles.

Samsung a collaboré avec Natural Cycles pour concevoir cette fonction. Leur partenariat a d’ailleurs été annoncé en février 2023. Dans ses notes, la marque coréenne donne quelques précisions sur l’utilisation de la fonction température en portant cette montre.

Si vous prenez un contraceptif hormonal ou que vous suivez un traitement qui interrompt l’ovulation, cette fonction ne vous sera d’aucune utilité pour suivre votre ovulation. Les prédictions dépendent également de la régularité avec laquelle vous portez la montre. Vous devrez vraisemblablement dormir avec la Samsung Galaxy Watch 5 pour obtenir une lecture correcte de votre température.

Une application pour femme

Cette fonctionnalité se destine aux utilisateurs âgés de 18 ans et plus selon Samsung. Pour que la température d’une personne via sa Samsung Galaxy Watch 5 puisse servir de base pour le décompte des menstruations, il faut effectuer un suivi régulier des cycles. C’est notamment en les consignant dans l’application journal de votre smartphone que vous pourrez adapter votre mode de vie à l’approche de cette période du mois.

Samsung Health pourrait d’ailleurs vous suggérer de prendre un jour de repos après un exercice physique intense. Tout comme l’appli peut vous proposer une vidéo sur les étirements pour soulager les douleurs pelviennes. Serait-ce plus intéressant qu’un cours de yoga en ligne ? Pourquoi ne pas essayer ? L’évaluation de vos symptômes se fait au fur et à mesure que vous les notez.