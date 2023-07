Tout sur Mission Impossible : Dead Reckoning Partie 1

Les fans des films Mission Impossible sont impatients de découvrir le prochain volet des aventures d’Ethan Hunt. Intitulé Mission Impossible : Dead Reckoning Partie 1, ce nouvel opus promet d’être riche en action et en rebondissements. Dans cet article, nous vous dévoilons tout ce qu’il faut savoir sur cette suite très attendue.

Initialement prévu pour septembre 2022, la date de sortie de Mission Impossible : Dead Reckoning Partie 1 a été reportée au 12 juillet 2023. La pandémie COVID-19 a eu un imapct sur la production du film, ainsi que sa date de sortie. Les fans devront donc patienter un peu plus longtemps avant de retrouver leur héros préféré sur grand écran.

Le casting du film

Tom Cruise, alias Ethan Hunt, sera bien entendu de retour pour ce nouveau volet de la saga. Il sera accompagné de plusieurs acteurs emblématiques de la série, tels que :

Ving Rhames (Luther Stickell)

Simon Pegg (Benji Dunn)

Rebecca Ferguson (Ilsa Faust)

De nouveaux visages feront également leur apparition dans la distribution de Mission Impossible : Dead Reckoning Partie 1. Parmi eux, on peut citer :

Hayley Atwell (Peggy Carter dans la franchise Marvel)

Pom Klementieff (Mantis dans les Gardiens de la Galaxie)

Esai Morales (Deathstroke dans Titans)

L’histoire et l’intrigue du film

Peu d’informations ont filtré sur l’intrigue de ce nouvel opus, mais on sait déjà que le réalisateur Christopher McQuarrie sera aux commandes pour la troisième fois consécutive, après Rogue Nation et Fallout. Il a d’ailleurs co-écrit le scénario avec son complice habituel Drew Pearce.

Selon certaines rumeurs, Mission Impossible : Dead Reckoning Partie 1 pourrait s’intéresser à des éléments inexplorés du passé d’Ethan Hunt, tout en faisant monter les enjeux pour notre héros et son équipe. Les fans peuvent donc s’attendre à une histoire riche en action, en suspense et en rebondissements.

La suite probable : Mission Impossible : Dead Reckoning Partie 2

Comme son titre l’indique, ce nouvel opus de la saga n’est que la première partie d’un diptyque. La deuxième partie, intitulée Mission Impossible : Dead Reckoning Partie 2, est prévue pour une sortie en salles en juin 2024.

Ainsi, ces deux films devraient former un ensemble cohérent et offrir une expérience cinématographique intense aux spectateurs. Les fans peuvent donc se réjouir de retrouver leurs personnages préférés dans deux nouvelles aventures haletantes.

Les autres projets de Tom Cruise

En attendant la sortie de Mission Impossible : Dead Reckoning Partie 1, les fans de Tom Cruise pourront le retrouver à l’affiche d’autres films très attendus. Parmi eux, on peut citer :

Top Gun 2 : cette suite du film culte des années 80 devrait sortir en novembre 2022 et verra Tom Cruise reprendre son rôle emblématique de Maverick.

Un projet de film tourné dans l’espace avec le réalisateur Doug Liman : ce long-métrage ambitieux sera une première dans l’histoire du cinéma et devrait voir Tom Cruise tourner certaines scènes à bord de la Station spatiale internationale.

Mission Impossible : Dead Reckoning Partie 1 s’annonce comme un nouvel opus riche en action, suspense et rebondissements pour les fans de la saga. Malgré un report de sa date de sortie le 12 juillet 2023, les spectateurs peuvent être rassurés quant à la qualité du film grâce à la présence confirmée de Christopher McQuarrie à la réalisation. Il ne reste plus qu’à patienter avant de découvrir les nouvelles aventures d’Ethan Hunt et son équipe sur grand écran.