Comment regarder les films Mission Impossible dans l’ordre ?

Si vous souhaitez suivre l’ordre des films Mission Impossible, voici comment regarder la franchise dans la chronologie des événements. Suivez notre guide pour une expérience cinématographique immersive du début à la fin du célèbre espion Ethan Hunt.

1. Mission: Impossible (1996)

En 1996, Mission: Impossible a présenté Ethan Hunt, joué par Tom Cruise, un agent hautement compétent de l’Impossible Mission Force (IMF). Soupçonné d’être une taupe, Hunt s’enfuit pour trouver la véritable identité du traître. Jon Voight, Emmanuelle Béart et Henry Czerny jouent aux côtés de Cruise, avec Ving Rhames en acteur de soutien récurrent (Luther). Brian De Palma (Scarface) réalise ce seul film de la franchise.

2. Mission: Impossible II (2000)

Quatre ans plus tard, Ethan Hunt revient dans Mission: Impossible 2. Il lui est confié la mission de récupérer une arme biologique dangereuse et son antidote. Cela se fait des mains d’une société pharmaceutique malveillante et de ses acolytes.

La suite tisse une intrigue d’espionnage avec des cascades explosives, des scènes de poursuite. Mais aussi, le drame du chantage et de l’usurpation d’identité. C’est le seul film de la série réalisé par John Woo, légende du film d’action.

3. Mission: Impossible III (2006)

Mission: Impossible 3 présente un intérêt amoureux pour Ethan : Julia Meade, jouée par Michelle Monaghan. L’intrigue implique Julia dans les activités d’espionnage d’Ethan, qui cherche à récupérer une arme biologique.

Ving Rhames reprend son rôle de collègue de confiance, Luther. Parmi les autres acteurs, on retrouve Philip Seymour Hoffman, Billy Crudup, Keri Russell, Simon Pegg et Laurence Fishburne. J.J. Abrams réalise son premier long métrage avec Mission: Impossible III, le seul de la franchise qu’il a réalisé.

4. Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011)

Le premier des films Mission Impossible modernes, Protocole fantôme, a connu un immense succès. Il a rapporté près de 700 millions de dollars dans le monde entier. D’ailleurs, il a obtenu un taux de satisfaction de 93% sur Rotten Tomatoes.

L’histoire tourne autour d’une tromperie aux conséquences potentiellement dévastatrices. Ethan et ses collègues sont chargés de retrouver les codes nucléaires volés à la Russie. Le film introduit également The Syndicate, un réseau terroriste, en tant que grand méchant du prochain volet. Brad Bird (Les Indestructibles) a réalisé Protocole fantôme, avec Cruise, Pegg, Jeremy Renner et Paula Patton.

5. Mission: Impossible – Rogue Nation (2015)

Christopher McQuarrie a pris les rênes de la franchise avec Rogue Nation et les a gardées depuis. Collaborateur régulier de Tom Cruise, McQuarrie a réalisé les deux films M:I les mieux reçus par la critique et les plus rentables.

Rogue Nation offre un autre spectacle mondial avec cascades et sabotages. Cette fois-ci, Ethan Hunt affronte le Syndicat, une organisation terroriste née à la fin de Protocole fantôme. Rebecca Ferguson, Sean Harris, Simon McBurney et Alec Baldwin rejoignent Cruise, Pegg, Renner et Rhames dans Rogue Nation.

6. Mission: Impossible – Fallout (2018)

Le dernier opus de Mission Impossible a été acclamé par la critique et est le plus lucratif de la franchise. Fallout offre tous les éléments emblématiques de M:I. Il y a des conspirations gouvernementales et des trahisons.

De plus, on retrouve des scènes grandioses. Tom Cruise livre une performance audacieuse en tête d’affiche, d’après IGN. Le Syndicat, rebaptisé The Apostles, revient comme organisation antagoniste. Ethan Hunt, aidé d’August Walker (Henry Cavill), doit récupérer trois cœurs de plutonium pour éviter la détonation de bombes nucléaires.

Cruise, Pegg, Rhames, Monaghan, Ferguson, Baldwin et Harris reprennent leurs rôles. Ils sont accompagnés de nouveaux visages. Parmi ces derniers, on retrouve Angela Bassett, Wes Bentley et Vanessa Kirby.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (2023)

Un des films les plus attendus de 2023, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One est le premier volet d’un blockbuster en deux parties. Il sortira sera en salles le 12 juillet 2023. Il fait suite à Mission: Impossible – Fallout, maintenant ainsi la synchronicité narrative et de sortie de la série. Le film verra Ethan Hunt une nouvelle fois pourchassé par son passé.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two (2024)

Dead Reckoning Part Two sera une suite directe de Dead Reckoning Part One. Sa sortie est prévue à peine un an plus tard, le 28 juin 2024.