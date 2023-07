Cette mini-liseuse e-ink full Android remplacerait presque votre smartphone !

Onyx a sorti un nouveau lecteur de livres électroniques de 6 pouces qui fonctionne avec une version allégée d’Android. Bien qu’il ressemble à un téléphone avec un écran en papier électronique, il ne s’agit pas tout à fait d’un téléphone. En réalité, il s’agit d’une mini-liseuse e-ink.

La mini-liseuse e-ink Boox Palma : un appareil unique avec un écran en papier électronique

Boox a connu un grand succès récemment avec ses lecteurs de livres électroniques. Le Boox Tab Ultra est disponible en noir et blanc et en couleur avec des écrans plus grands. Les utilisateurs considèrent cet appareil comme fantastique pour la lecture, le dessin et la composition d’illustrations.



Le dernier appareil de la société n’est ni une tablette ni un téléphone selon les critères habituels. Cependant, il présente un potentiel sérieux pour les utilisateurs qui souhaitent un écran en papier électronique dans un format plus léger.

Caractéristiques du Boox Palma

Le Boox Palma mesure seulement 6,3 pouces de haut. Il est équipé d’un écran de 6,13 pouces avec une résolution de 1648 x 824. Il utilise un E InkCartra 1200 pour afficher des images en noir et blanc.



Les « frontlights » de Boox permettent de régler la température de couleur selon vos préférences. Sous le capot, le Boox Palma dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne UFS2.1.

Il est alimenté par un processeur Qualcomm Advanced Octa-core et une batterie d’une capacité de 3 950 mAh. La batterie est susceptible de durer très longtemps entre les charges grâce à l’écran en encre électronique.

Un appareil entre lecteur de livres électroniques et téléphone

Le Boox Palma ne dispose pas d’un plateau SIM ou de la compatibilité eSIM. Pour qu’on le considère comme un téléphone, il doit techniquement pouvoir se connecter au réseau cellulaire. Cependant, des applications telles que Telegram et Whatsapp devraient fonctionner parfaitement sur le Boox Palma. Ce dernier est également équipé d’un appareil photo de 16 MP.

Une approche saine et détachée de la technologie

Cette mini-liseuse e-link vise à faciliter une connexion plus saine à la technologie et à encourager le « détachement ». Les écrans en papier électronique offrent une expérience de lecture, de dessin et de navigation sociale moins fatigante pour les yeux.

Bien qu’elle ne propose pas de couleur, elle a le potentiel d’être un lecteur de livres électroniques de poche de 6 pouces. Ce lecteur offre une perspective unique par rapport aux autres appareils.

Disponibilité et prix

Onyx proposait le Boox Palma en précommande à 250 dollars, mais il est désormais épuisé. Le prix complet de l’appareil sera de 280 dollars et les expéditions devraient commencer prochainement.

Sa disponibilité et son prix en France sont encore méconnus pour le moment. Toutefois, cette mini-liseuse e-link de 6 pouces, doté d’une batterie incroyable et des fonctionnalités Android semble être une excellente affaire.