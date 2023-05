Marvel Snap salué pour avoir relancé la croissance des jeux de cartes à collectionner

Marvel Snap a reçu de nombreux éloges lors d’une conférence de la GDC (Game Developers conference) intitulée » The Year in Free-to-Play » où le fondateur de Visible Entertainment, Dave Rohri, a déclaré qu’il avait rétabli la croissance dans le genre CCG (jeux de carte de collection).

La conférence, qui est un pilier depuis de nombreuses années maintenant, souligne les leçons et les développements importants des 12 derniers mois au sein de l’industrie du jeu vidéo. Marvel Snap a été présenté comme un excellent exemple de l’ampleur de l’espace d’innovation et de la marge de croissance dans l’espace CCG.

Selon leur propre analyse, Marvel Snap rapporte 300 000 dollars par jour, même avec des microtransactions limitées par rapport à d’autres titres sur le marché mobile.

La raison du succès

Pour expliquer le succès du jeu, Rohri a mis en avant plusieurs facteurs. Il s’agit notamment des 12 paquets de cartes qui facilitent la construction et la conceptualisation des paquets, de l’innovation dans les couloirs de cartes qui modifient le champ de bataille, de la limitation des parties à six tours et d’un système de progression qui a naturellement conduit à une plus grande variété de paquets.

Ils n’ont pas manqué de souligner : « Ce serait une erreur d’attribuer son succès aux seules innovations de l’équipe », avant d’évoquer l’expérience de plusieurs anciens employés de Hearthstone qui ont rejoint Second Dinner Studios pour créer le titre, ainsi que l’univers Marvel qui a immédiatement suscité l’intérêt des fans.

En ce qui concerne les leçons que les développeurs peuvent tirer du succès de Marvel Snap, Rohri a souligné que le marché des jeux vidéo offrait une grande marge de manœuvre pour innover. Ils ont également insisté sur le fait que les développeurs n’ont pas nécessairement besoin de monétiser fortement : « Si votre jeu est solide et que vos fans sont engagés, vous pouvez adopter une approche plus légère que vous ne le pensez ».

Marvel Snap avait déjà été récompensé lors des Game Awards et des DICE Awards. Si Rohri a raison concernant leur propre analyse financière, il semble que l’aventure solo de Brode et co dans le monde des jeux de cartes à collectionner se soit plutôt bien déroulée.

Le prochain défi

Il est temps pour Marvel Snap de s’adresser à son véritable public et de vraiment décoller.

Marvel Snap est un jeu qui consiste à faire preuve de confiance en soi pour effrayer son adversaire et le faire abandonner. C’est aussi un jeu qui consiste à faire semblant jusqu’à ce que vous arriviez à convaincre votre adversaire que vous êtes un vrai danger et qu’il doit battre en retraite.

Il peut aussi s’agir d’un jeu où l’on s’amuse avec son adversaire et où l’on ne prend pas au sérieux ce jeu de cartes sur son téléphone. Le fait est que : Marvel Snap est perçu différemment par les millions de personnes qui y jouent, et cela n’est jamais mieux représenté que par sa fonction Titres.

Les titres sont ce que vous pensez qu’ils sont : des phrases simples et percutantes que vous pouvez choisir d’afficher à côté de votre avatar. C’est l’une des premières choses que voit votre adversaire lorsqu’il fait un match avec vous, et ils sont visibles à chaque fois que vous cliquez sur son avatar pendant le match.

Elles sont souvent drôles, ludiques et parfois subtilement inspirées de citations emblématiques de l’univers Marvel. Pensez à « C’est mon premier match, vas-y doucement », « J’épargnerai ta petite planète », etc. Ils sont censés communiquer quelque chose sur le joueur qui les choisit.

Et bien sûr, beaucoup de ces joueurs ne possèdent qu’un ou deux titres de toute façon, ils n’ont donc pas vraiment pris le temps de créer leur personnage Snap avec soin.

Et c’est là que réside le problème : Marvel Snap doit offrir aux joueurs la possibilité de créer leur personnalité comme ils l’entendent, et non pas simplement avoir la chance de trouver les bons titres et avatars. Les devs devront donc à l’avenir assouplir le système d’obtention des cartes, afin d’attirer un public ayant moins de temps à y consacrer, tout en maintenant l’aspect compétitif existant.

Les cartes du deck de départ (listées ici) sont tout à fait viables pour plusieurs semaines, mais il peut être frustrant de tomber face à un adversaire possédant Galactus et détruisant toutes nos cartes.