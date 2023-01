Lime va distribuer gratuitement des casques pour trottinettes électriques ce samedi

Le leader de la mobilité partagée, Lime, prévoit de distribuer gratuitement des casques pour trottinettes et vélos électriques sur la Place de la République ce samedi 14 janvier 2023. Certes, le port du casque en est loin d’être obligatoire pour ces 2 roues. Cependant, mieux vaut en porter dans les grandes villes comme Paris.

Écologiques, rapides, ultra pratiques et simples, les trottinettes électriques en libre-service deviennent une véritable addiction. Si l’utilisateur de cet engin n’est pas obligé de porter un casque, ce dernier est vivement recommandé pour garantir sa sécurité. En effet, les accidents liés à ces micro mobilités deviennent malheureusement de plus en plus nombreux. Pour tout dire, nous avons nous aussi connu notre lot de frayeurs.

Cherchez votre casque à la Place de la République

Parcourir les rues de Paris en vélo ou en trottinette électrique n’est pas toujours sans risque. Il faut faire très attention aux voitures et piétons pour prévenir les accidents. Certes pour un trotteur, le casque n’est pas obligatoire, mais s’il souhaite utiliser sa trottinette électrique à Paris, il doit absolument le porter. Cette précaution permet de prévenir les blessures graves.

Alors rendez-vous ce samedi à 12h, à la Place de la République pour récupérer votre casque.

Quel est l’objectif de Lime en organisant cette opération ? Ce leader souhaite sensibiliser les riders à la sécurité, sans sacrifier leur style. Aussi, comme la cohabitation entre vélos, trottinettes, scooters et voitures devient de plus en plus difficile, il faut prendre des mesures de sécurités plus sévères.

Récemment, une nouvelle règle interdit aux mineurs de circuler à bord des vélos et trottinettes électriques. De plus, il est obligatoire de présenter une pièce d’identité lors de l’utilisation de ces micro mobilités.

Les avantages de porter un casque à trottinette électrique

Quand on roule à 25 km/h, on doit être conscient que les risques de chute ou d’accident sont possibles. Bien que la trottinette électrique ne soit pas plus dangereuse que les autres moyens de transport, elle peut l’être aussi ! En effet, un piéton traversant le trottoir sans y prêter attention peut provoquer des accidents, de même qu’un conducteur traversant une priorité, une porte de voiture s’ouvrant.

La plupart du temps, les blessures sont sans gravité, mais les traumatismes crâniens peuvent être fatals. En 2022, les accidents de trottinette ont entraîné 19 décès.Certes, on ne veut pas dire que vous finirez forcément à l’hôpital… mais juste de rappeler qu’il n’existe pas de risque zéro, peu importe le type de mobilité choisi. Voilà pourquoi il faut faire preuve de précaution en respectant le règlement et en s’équipant du mieux possible d’accessoires pour trottinettes électriques. Alors, direction la Place de la République pour chercher votre casque.