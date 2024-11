L’Europe va se faire électriser par ce maxi-scooter de LiveWire !

LiveWire s’associe avec la marque de moto Kymco pour développer un maxi-scooter électrique prévu pour 2026. Ce partenariat marque un tournant stratégique pour la branche électrique de Harley-Davidson. Elle cherche à élargir sa gamme au-delà des motos électriques. Ce futur modèle pourrait rivaliser avec des références comme le Yamaha T-Max ou le Honda X-ADV.

Un maxi-scooter électrique signé LiveWire et Kymco

Le futur maxi-scooter reposera sur la plateforme S2 de LiveWire. On utilise déjà cette technologie dans les motos S2 Del Mar et S2 Mulholland. Ses performances sont impressionnantes : sur la S2 Mulholland, elle génère une puissance de 84 cv. Je n’ai pas encore tous les détails, mais le modèle électrique devrait pouvoir ajuster ses capacités. Ce faisant, il saura répondre aux besoins du marché urbain.

Par ailleurs, LiveWire et Kymco ont décidé d’utiliser le groupe motopropulseur S2 Arrow pour scooter électrique. Il devrait offrir des performances remarquables, puisqu’il est censé surpasser celles des scooters thermiques classiques. De plus, il respecte les normes écologiques actuelles, ce qui garantit une conduite plus verte.

En tout cas, le constructeur de moto électrique semble vouloir offrir un véhicule capable de répondre aux attentes des citadins. LiveWire et Kymco portent particulièrement attention à l’autonomie et à la praticité de leur maxi-scooter électrique. Les informations sur la batterie et le temps de charge restent à confirmer. Cela dit, l’objectif est de proposer un modèle qui combine puissance, confort et faible impact environnemental.

Un partenariat stratégique pour un futur grandiose

En s’appuyant sur l’expertise de Kymco, LiveWire espère concevoir un engin qui séduira les utilisateurs urbains. C’est pour cela que ce partenariat constitue une étape majeure pour le constructeur. De fait, LiveWire souhaite percer dans le monde des scooters électriques, et Kymco fait déjà partie des acteurs clés. Avec sa maîtrise de la production de deux-roues électriques, ce dernier complétera les ambitions de LiveWire pour sa diversification.

Cette collaboration s’inscrit dans un contexte où l’engouement pour les scooters électriques continue de grandir. C’est notamment le cas pour les modèles adaptés à la vie urbaine. Reste à savoir si ce nouveau maxi-scooter de LiveWire et Kymco saura se démarquer face à la concurrence de plus en plus féroce.

