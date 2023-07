L’étonnante raison derrière les capteurs de glucose de plus en plus communs !

Dans cette ère de l’influence numérique et des médias sociaux, de nouvelles tendances liées à la santé et au bien-être émergent rapidement. Le monitoring continu de la glycémie, autrefois réservé aux personnes atteintes de diabète, est devenu une tendance bien-être populaire. Cette tendance émerge sur des plateformes comme TikTok et Instagram. De ce fait, les capteurs de glucose sont devenus de plus en plus communs. Mais que se cache-t-il derrière cette réalité ?

Les débuts de la tendance

La popularité du monitoring continu de la glycémie chez les non-diabétiques a été propulsée par des influenceurs des médias sociaux. Par exemple, on peut citer Justin Richard. Ce TikTokeur de Toronto partage ses expériences avec ses 800 000 abonnés sur TikTok.

Des capteurs de glucose non invasifs sont utilisés pour suivre les fluctuations du taux de sucre dans le sang. Tout cela après avoir consommé différents aliments. Par ailleurs, ils peuvent être portés pendant des semaines.

Les prétendus bienfaits

Certains utilisateurs, comme Richard, affirment que le monitoring continu de la glycémie les aide à optimiser leur santé. De plus, cela leur permet de prévenir les maladies chroniques.

Toutefois, les preuves scientifiques à l’appui de ces allégations font défaut. Les capteurs de glucose sont traditionnellement utilisés pour le suivi du diabète de type 1 et de type 2. Cependant, leur utilité pour les personnes en bonne santé est encore à démontrer.

Les critiques de la tendance

Des experts, tels que le Dr Idz, dénoncent l’utilisation des capteurs de glucose par des personnes en bonne santé. Ils qualifient cela de « symptôme de troubles alimentaires ». Selon lui, les fluctuations normales du taux de sucre dans le sang chez les personnes non-diabétiques ne justifient pas l’utilisation de tels dispositifs.

Le coût et l’accessibilité

Outre le débat sur leur utilité, les capteurs de glucose peuvent être coûteux, avec des abonnements mensuels pouvant atteindre plusieurs centaines de dollars. Cela peut limiter l’accès à ces dispositifs pour les personnes non-diabétiques. Tandis que les personnes couvertes par Medicaid ont souvent moins de chances d’être couvertes.

Le manque de recherches

Une autre préoccupation est le manque de recherches sur l’utilisation des capteurs de glucose chez les personnes en bonne santé. L’American Diabetes Association ne recommande pas l’utilisation de ces dispositifs chez les personnes non-diabétiques.

Que penser de l’utilisation des capteurs de glucose ?

Bien que la tendance du monitoring continu de la glycémie ait gagné en popularité grâce aux médias sociaux et aux influenceurs. Elle soulève des questions importantes sur son utilité réelle.

En outre, son coût et le manque de preuves scientifiques pour soutenir ses prétendus bienfaits. Avant de souscrire à cette tendance, il est essentiel de comprendre les risques et les limites de ces dispositifs. Une plus grande recherche et des orientations médicales sont nécessaires. Pour déterminer si ces dispositifs peuvent réellement bénéficier aux personnes en bonne santé.