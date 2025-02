Les motos électriques W1X : l’innovation française qui fait sensation à Lyon !

Le Salon du 2 Roues de Lyon a été le théâtre de la présentation tant attendue des motos électriques W1X de Motowatt. Après un an de développement, cette jeune marque française dévoile ses modèles révolutionnaires. Avec des caractéristiques impressionnantes, cette gamme pourrait bien être l’avenir de la moto électrique en France.

Puissance et autonomie des motos électriques W1X

Les motos W1X et W1X Scrambler sont deux modèles 100 % électriques de la marque Motowatt. Elles se distinguent d’abord par leur moteur à flux axial intégré directement dans les roues. Il offre une puissance combinée de 25 kW (34 CV). Ce moteur permet une vitesse maximale de 114 km/h pour la version standard et de 115 km/h pour la version Scrambler. De plus, l’autonomie de ces motos s’élèverait à 131 km selon le cycle WMTC. Les trajets s’annoncent donc confortables sans crainte de tomber en panne de batterie.

Avec une batterie de 6,7 kWh, les motos électriques W1X se rechargent de 20 à 80 % en seulement 1 heure 20 minutes. Pour cela, on utilise le chargeur optionnel de 3,3 kW. Ces motos disposent également de suspensions à monobras et de roues de 17 pouces. On peut ainsi espérer une expérience de conduite fluide et réactive. Les modèles restent par ailleurs légers grâce à un poids de 178 kg. Les freins à disque de 342 mm complètent l’ensemble pour une sécurité accrue.

Un modèle français accessible et performant

Motowatt a su répondre aux besoins des motards modernes avec les motos électriques W1X. La marque a conçu ces dernières pour les utilisateurs qui recherchent une alternative écologique et pratique. Disponible en précommande, le fabricant proposera la W1X à un prix compétitif de 14 950 euros. D’autre part, la version Scrambler affichera un prix de 15 450 euros. Ces coûts incluent une qualité de fabrication exceptionnelle, puisque les motos sont assemblées près de Figeac, dans le Lot.

Ces motos électriques W1X sont en outre accessibles aux conducteurs possédant un permis B, grâce à leur équivalence 125 cm³. En cas de besoin, consultez notre guide sur les permis requis pour les motos. Motowatt prévoit en tout cas le lancement pour l’été 2025 et propose cinq choix de coloris. Ces options sont là pour répondre aux goûts variés des futurs propriétaires. Les précommandes sont déjà ouvertes. Réservez votre modèle dès maintenant avec un premier versement de 300 euros.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn