EICMA 2024 : Zero surprend avec des motos électriques à prix mini !

À l’EICMA 2024, Zero Motorcycles a dévoilé ses derniers modèles. La marque est traditionnellement reconnue pour ses modèles premium. Elle s’ouvre désormais au grand public avec l’introduction des Zero XE et Zero XB. Ce sont deux nouvelles motos électriques « low-cost » que Zero Motorcycles a conçues pour s’adapter à différents types de motards.

Zero XE, un modèle qui s’adresse aux amateurs d’enduro

Avec des prix bien plus abordables, les nouvelles-venues de Zero Motorcycles viennent répondre à une demande de plus en plus croissante. En même temps, elles conservent les caractéristiques qui ont fait la réputation de Zero. La performance et la technologie restent au cœur de ces nouveaux modèles.

La Zero XE est la nouvelle moto électrique low-cost dédiée aux amateurs d’enduro. Elle se distingue par sa légèreté et ses performances. Pesant seulement 101 kg, elle possède un moteur de 15,5 kW et une batterie amovible de 4,3 kWh. Cette dernière lui offre une autonomie de 100 km à 50 km/h. Bien que sa vitesse maximale soit limitée à 85 km/h, elle offre un contrôle optimal. Ceci, grâce à ses suspensions entièrement réglables et à son écran TFT de 2,5 pouces.

Cet engin est disponible en Europe en version homologuée route. Elle représente une excellente option pour ceux qui cherchent une moto électrique enduro à un prix abordable. Elle coûte 6 455 euros avant bonus et on prévoit sa commercialisation pour mi-2025.

Zero XB, une des nouvelles motos électriques low-cost

Un autre modèle marquant est la Zero XB, une moto électrique sans permis. Elle se veut idéale pour les jeunes conducteurs ou les novices. Avec un moteur limité à 4 kW de puissance nominale, la Zero XB atteint une vitesse maximale de 45 km/h. Elle dispose par ailleurs d’une autonomie de 75 km.

Très légère, avec seulement 63 kg sur la balance, cette nouvelle moto électrique low-cost de Zero est agile et maniable. Son prix est également un argument de taille : à partir de 4 440 euros hors bonus, la Zero XB devient l’option la plus abordable de la gamme Zero 2025. Ce deux-roues est homologué pour circuler sur route. Cette moto électrique sans permis séduira ceux qui recherchent un modèle simple d’utilisation, pratique et respectueux de l’environnement.

