Zero Motorcycles ouvre l’accès à la puissance avec des motos électriques pour permis B

Zero Motorcycles révolutionne le monde des deux-roues électriques en rendant ses modèles accessibles aux titulaires du permis B. Cette initiative permet à un large public d’expérimenter la liberté du pilotage sans passer par les contraintes des permis motos traditionnelles. Avec cette innovation, Zero Motorcycles facilite l’accès à ses motos électriques puissantes, et ce, sans compromettre performance ni plaisir.

Des motos puissantes accessibles sans permis moto classique

Les motos électriques de 125 cm³ de Zero Motorcycles offrent une solution idéale pour ceux qui souhaitent rouler autrement. Grâce à la réglementation française, il est désormais possible de conduire ces modèles avec un permis B. Ceci moyennant une formation pratique de 7 heures en auto-école, sans examen supplémentaire.

Les quatre modèles concernés dont S, DS, FX et FXE ont été adaptés pour répondre à ces critères. Ces derniers possèdent une puissance limitée à 11 kW. D’ailleurs, cela correspond aux exigences du permis A1. Zero Motorcycles élimine ainsi les barrières administratives et rend ses motos accessibles à ceux qui ne souhaitent pas s’engager dans le parcours classique du permis moto. Cette flexibilité démocratise l’accès à une mobilité plus verte et performante, idéale pour l’exploration urbaine ou les balades en pleine nature.

La puissance et l’autonomie au cœur de chaque trajet

Les modèles de Zero Motorcycles ne sacrifient rien à la performance. Avec une batterie puissante de 14,4 kWh, ces motos offrent jusqu’à 247 km d’autonomie. Cela rend les longs trajets accessibles sans souci. Le moteur délivre 11 kW de puissance et un couple de 97 Nm. Ceci garantit des accélérations dynamiques et une vitesse de pointe atteignant 138 km/h.

Chaque modèle propose cinq modes de conduite personnalisables via l’application NextGen. Ces options permettent à chaque pilote de configurer son expérience selon ses préférences. De plus, ces motos sont équipées de suspensions Showa réglables, de pneus Pirelli Diablo Rosso III, et d’un système de freinage ABS Bosch. Cela offre une conduite précise et sécurisée, en ville comme sur des terrains plus difficiles.

Des modèles adaptés à chaque profil et besoin

Zero Motorcycles propose une gamme variée pour répondre aux envies de chaque motard. Le modèle FXE, d’inspiration urbaine, est proposé à 14 115 euros, tandis que le FX, au design enduro, est disponible à 13 895 euros. Les amateurs de trails trouveront leur bonheur avec la DS, dotée d’une autonomie de 232 km en ville et affichée à 18 555 euros. Pour ceux qui recherchent encore plus d’aventure, la DSR/X Black Forest Edition nécessite toutefois un permis A en raison de sa puissance.

Le modèle S, conçu pour les amateurs de roadsters, offre une autonomie améliorée à un prix compétitif de 17 545 euros. Ce dernier se positionne entre la DS et les modèles urbains. Grâce à cette variété, Zero Motorcycles rend la puissance électrique accessible à tous. L’entreprise crée ainsi des motos adaptées à chaque terrain et à chaque style.

Avec cette nouvelle gamme, Zero Motorcycles démontre que même dans des conditions urbaines parfois aussi complexes qu’une terre inhabitable, il est possible de se déplacer avec style, liberté et performance tout en respectant l’environnement.

