Découvrez l’Audi A6 e-tron : 100% électrique avec une autonomie record de 757 km

L'Audi A6, désormais nommée e-tron, marque une révolution dans la gamme Audi avec sa transformation en véhicule 100 % électrique. Ce modèle propose des avancées technologiques significatives et une autonomie impressionnante pouvant atteindre 757 km. Cette nouvelle version sera disponible en version Sportback 5 portes et break avant dès la fin de l'année 2024.

Avec l'introduction de l'A6 e-tron, Audi applique sa nouvelle nomenclature où les modèles électriques portent des chiffres pairs. Ainsi, les futures versions thermiques de l'A6 seront rebaptisées A7, tandis que la nouvelle A4 thermique devient A5. Cette stratégie permet de distinguer clairement les modèles électriques des thermiques.

Un regard approfondi sur l'A6 e-tron

Cette voiture électrique repose sur la plateforme PPE (Premium Platform Electric) dédiée à l'électrique. Elle présente un design audacieux, notamment avec l'adoption d'un hayon à la place de la traditionnelle malle de coffre.

Le modèle Sportback se distingue par une aérodynamique optimisée avec un coefficient de traînée de 0,21, ce qui améliore son efficience énergétique. Le break avant, quant à lui, conserve un design élégant avec une lunette arrière inclinée et un toit plat.

Une face avant révolutionnaire et un arrière innovant

L'A6 e-tron arbore une face avant remaniée, avec une calandre Single Frame inversée et des optiques à double étage. Les feux de jour à LED proposent huit signatures lumineuses différentes, personnalisables via le système multimédia. Les feux de croisement et de route, fins et matriciels, complètent ce look modernisé.

Le hayon remplace la malle de coffre afin d'améliorer l'accessibilité et la praticité au quotidien. Les feux arrière à technologie OLED, avec leurs 10 blocs de 45 segments chacun, peuvent s'animer et afficher diverses signatures lumineuses. Ils augmentent leur intensité lumineuse en cas de rapprochement excessif d'un véhicule suiveur, ce qui améliore la sécurité.

Un intérieur modernisé

L'intérieur de l'A6 e-tron s'inspire largement de la nouvelle A5 et du Q6 e-tron. La planche de bord, réorganisée autour du conducteur, est centrée sur le « digital stage » composé d'un écran de 11,9 pouces et d'un écran MMI touch display de 14,5 pouces, tous deux utilisant la technologie OLED. Le passager avant peut se voir attribuer en option un écran de 10,5 pouces avec une fonction de « privacy actif ».

Les éclairages d'ambiance et la barre lumineuse dynamique de la planche de bord ajoutent une touche de modernité. L'affichage tête haute, disponible en option, offre une multitude d'informations et utilise la réalité augmentée pour la navigation. Les rétroviseurs caméras de 2e génération, rabattables et à définition remarquable, peuvent être ajustés tactilement.

Malgré quelques plastiques moins nobles en bas de la planche de bord, la qualité globale des matériaux reste élevée. L'ergonomie pâtit quelque peu de la disparition des commandes physiques, désormais remplacées par des commandes tactiles via le MMI touch display.

Un confort et une praticité au top !

Les passagers arrière bénéficient d'un espace généreux aux jambes grâce à un empattement de 2,95 m. Le volume du coffre atteint 502 litres en configuration banquette arrière et peut atteindre 1 330 litres lorsque la banquette arrière est rabattue pour la version Sportback. Le break offre une capacité légèrement supérieure avec 1 440 litres. Un frunk de 27 litres à l'avant permet de ranger les câbles de recharge.

Équipement et technologie de pointe

L'A6 e-tron est dotée d'un équipement technologique complet, avec des options telles que les feux OLED à éclairage dynamique, le toit panoramique en verre à occultation électronique, l'affichage tête haute configurable et la commande vocale intégrant ChatGPT. Le système audio Bang & Olufsen avec 20 haut-parleurs, le régulateur de vitesse adaptatif et le freinage d'urgence avec assistance à l'évitement sont également disponibles.

Performances électriques et recharge rapide

Cette voiture est équipée d'une batterie de 100 kWh. Son autonomie atteint 757 km pour la version Performance et 676 km pour la version S6. La version Performance atteint une vitesse de pointe de 210 km/h et un 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. La S6, avec ses 503 ch, atteint les 240 km/h et réalise le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. La recharge rapide permet de récupérer de 10 à 80 % de capacité en 21 minutes grâce à une architecture 800 volts.

Des prix compétitifs

Les prix de l'A6 e-tron varient de 66 500 euros à 91 500 euros pour la version Performance Sportback et de 68 000 euros à 93 000 euros pour le break avant. La S6, plus performante, est proposée à partir de 105 000 euros pour la berline et 106 500 euros pour le break. Les commandes ouvriront en septembre 2024 pour des livraisons prévues en décembre 2024.

L'Audi A6 e-tron s'annonce comme une révolution dans le segment des grandes routières électriques. Avec une autonomie record, un design audacieux et des technologies de pointe, elle promet de se démarquer face à ses concurrentes comme la BMW i5 et la Mercedes EQE. Les amateurs de la marque aux anneaux ont de quoi se réjouir avec cette nouvelle venue.

