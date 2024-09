Avant l’Europe, ce pays africain est le premier à interdire le moteur thermique !

L’Éthiopie saisit une opportunité historique en devenant le premier au monde qui interdit la distribution de toute voiture neuve qui fonctionne avec un moteur thermique. Cette décision intervient bien avant les plans similaires de l’Europe, prévue pour 2035. Mais pourquoi ce pays d’Afrique de l’Est a-t-il pris cette décision audacieuse ?

Une décision économique plus qu’écologique

Beaucoup pourraient penser que l’intention première de cette interdiction est liée aux préoccupations environnementales. Pourtant, en réalité, l’aspect économique domine. L’Éthiopie fait actuellement face à une sévère crise pétrolière. Les réserves de devises étrangères sont insuffisantes pour continuer d’importer du carburant en quantité suffisante. Ce déficit commercial a poussé Addis-Abeba à prendre des mesures drastiques pour préserver son économie et ses ressources précieuses.

L’Éthiopie interdit l’importation de nouvelles voitures à moteur thermique et cette décision surprend par sa rapidité et son ampleur. C’est une tentative de réduire la dépendance vis-à-vis des importations de pétrole. Aussi, elle vise à réorienter les dépenses nationales vers des solutions plus durables à long terme.

La population éthiopienne ressent déjà les effets de la pénurie de carburant au quotidien. Faire le plein devient un défi, les files d’attente s’allongent devant les stations-service qui peinent à répondre à la demande croissante. Cette situation crée un terrain fertile pour le déploiement et l’acceptation des véhicules électriques comme alternative viable. Évidemment, la volonté de réduire les coûts associés à l’importation de carburants joue un rôle crucial dans cette politique.

L’Éthiopie interdit la voiture à moteur thermique, les défis

L’un des principaux points noirs de cette transition est le manque criant d’infrastructures adaptées. Le pays dispose d’une seule borne publique de recharge pour tout le pays. Cela semble dérisoire en comparaison avec le nombre de véhicules électriques nécessaires à une telle révolution. Après avoir interdit le thermique, l’Éthiopie doit donc faire des investissements massifs pour adapter ce réseau. Une initiative ambitieuse vise à installer suffisamment de points de recharge pour accueillir environ 440 000 véhicules électriques d’ici 2030.

En outre, les coupures de courant fréquentes constituent un autre obstacle majeur. Pour garantir que cette transition soit réussie, le réseau électrique doit être renforcé et fiabilisé. Des efforts considérables seront nécessaires pour stabiliser l’approvisionnement en électricité pour recharger les véhicules. Cela représente également une opportunité unique pour moderniser l’infrastructure énergétique nationale. Ainsi, ayant interdit le moteur thermique, l’Éthiopie favorise en même temps la création d’emploi et l’innovation technologique.

Conséquences de cette décision sur le marché automobile

La décision d’interdire les moteurs thermiques transforme profondément le paysage du marché automobile en Éthiopie. Les consommateurs devront désormais se tourner vers les options disponibles de véhicules électriques. Ceci va contribuer à modifier leur comportement et leurs choix d’achat. Cette transition nécessitera certainement une campagne de sensibilisation et de pédagogie pour assurer une adoption fluide et rapide.

En parallèle, les distributeurs automobiles devront ajuster leurs offres et services pour répondre aux nouvelles attentes et exigences des consommateurs. La vente, l’entretien et la réparation de véhicules électriques deviendront des compétences incontournables dans le secteur.

Lorsque l’Éthiopie interdit la commercialisation de voitures marchant avec un moteur thermique, on peut envisager d’autres conséquences. Ce changement de paradigme aura particulièrement un impact significatif sur les importations. Traditionnellement, le pays dépendait des importations de véhicules à moteur thermique. Désormais, les fournisseurs internationaux devront s’adapter pour offrir des modèles électriques compatibles avec les besoins locaux. De même, l’Éthiopie pourrait bénéficier de cette transformation si on encourage la production locale des véhicules et des composants.

Réactions face à l’Éthiopie qui interdit le moteur thermique

Comme toute mesure radicale, cette interdiction suscite des réactions diverses. D’un côté, plusieurs acteurs économiques et membres de la société civile applaudissent cette démarche en faveur d’une économie plus résiliente et durable. D’autre part, certains critiquent la faisabilité et le timing de cette décision.

Les réponses négatives soulignent les défis immédiats que l’Éthiopie doit relever après avoir interdit le moteur thermique. Par ailleurs, les experts préviennent que sans un plan détaillé et des investissements adéquats, cette transition pourrait rencontrer de sérieux obstacles. Ainsi, le gouvernement devra s’assurer de convaincre et de rassurer toutes les parties prenantes concernées.

Sur le plan international, l’Éthiopie pourrait recevoir des soutiens techniques et financiers pour mener à bien cette transition. De nombreux pays et organisations internationales suivent de près cette évolution, prêts à offrir leur aide sur différents aspects. Une collaboration accrue avec les nations voisines pourrait également favoriser un partage des connaissances et des infrastructures. Ceci accélèrera la mise en place d’un cadre solide pour les véhicules électriques en Afrique de l’Est.

