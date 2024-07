Bornes de recharge : une clé pour relancer les ventes de véhicules électriques

Les ventes de véhicules électriques ont ralenti en 2023, avec une croissance de 33 % contre 100 % en 2022. Pourtant, la part de véhicules électriques parmi les nouvelles immatriculations continue d'augmenter, passant de 15 % en 2022 à 19 % cette année. Plusieurs facteurs contribuent à ce ralentissement, notamment la hausse des prix de l'électricité, l'inflation et la réduction des subventions publiques pour les infrastructures de recharge.

La Chine, leader incontesté de la mobilité électrique

La Chine maintient sa position de leader dans le secteur de la mobilité électrique. Malgré une stagnation de son score global dans l'EV Charging Index 2024 de Roland Berger, le pays a vu une forte croissance des ventes de véhicules électriques et la construction de points de recharge. Ses principaux rivaux, comme l'Allemagne, les États-Unis et les Pays-Bas, ont connu une stagnation ou une baisse de leur score en 2023.

Selon Grégory Jarry, Project Manager chez Roland Berger, « En 2023, la croissance des ventes de véhicules électriques a ralenti. Parallèlement, l'offre de bornes et la qualité des services ont fortement augmenté, notamment en ce qui concerne les bornes rapides. Si cette situation a entraîné une amélioration nette de la satisfaction client, elle met les opérateurs de bornes de recharge sous pression. »

Les États-Unis en deuxième position

Les États-Unis suivent de près la Chine dans le classement mondial des infrastructures de recharge et de la satisfaction client. En 2023, les ventes de véhicules électriques ont augmenté grâce à la popularité croissante des hybrides rechargeables. Cependant, la croissance du réseau public de recharge n'a pas suivi le rythme. Heureusement, un pourcentage élevé d'Américains disposent d'un point de recharge à domicile, ce qui réduit la dépendance aux infrastructures publiques.

La question des subventions fédérales pour la mobilité électrique reste un enjeu clé, dépendant largement des résultats des élections américaines de novembre 2024.

Des défis et des opportunités pour les OEMs

Les fabricants de véhicules (OEMs) investissent massivement dans les infrastructures de recharge pour relancer les ventes de véhicules électriques, surtout dans les marchés moins développés. Cette stratégie est cruciale pour maximiser l'utilisation des sites de recharge et optimiser les coûts, notamment ceux liés au déploiement d'infrastructures et aux achats d'électricité.

Les points de recharge sur les lieux de travail et dans les destinations comme les parkings de centres commerciaux sont particulièrement populaires. Grégory Jarry ajoute : « Outre la recharge à domicile, les cas de recharge au travail et à destination tels que sur les parkings des centres commerciaux sont plébiscités. Pour répondre à ce besoin, les acteurs du marché testent sans cesse de nouveaux business models et technologies. »

Une croissance mondiale inégale

Si la Chine et les États-Unis dominent, les marchés émergents comme le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est montrent une croissance rapide de leurs ventes de véhicules électriques. Ces régions comblent rapidement l'écart avec les leaders du marché grâce à des investissements substantiels dans les infrastructures de recharge.

Le nombre de points de recharge dans le monde a augmenté de 65 % en 2023, bien que le ratio de véhicules par point de recharge ait légèrement reculé. Malgré cela, 81,5 % des usagers affirment que recharger leur véhicule est devenu plus facile au cours des six derniers mois, selon l'EV Charging Index 2024 de Roland Berger. Cette étude se base sur les retours de plus de 16 000 industriels de différentes régions du monde, incluant l'Europe, l'Asie, l'Amérique et le Moyen-Orient.

La transformation rapide du marché des véhicules électriques et des infrastructures de recharge met en lumière les défis et opportunités pour les acteurs du secteur. Si les ventes ralentissent, l'amélioration des infrastructures pourrait bien relancer la dynamique et soutenir une adoption plus large des véhicules électriques à travers le monde.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

