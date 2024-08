Test du Rockrider E-EXPL 700 S : pour les amateurs de sensation forte !

Si vous voulez aller vite et expérimenter des sensations extrêmes, ce test du Rockrider E-EXPL 700 S est pour vous. Ce vélo électrique, de par ses caractéristiques, peut se révéler être le modèle adapté pour traverser tous les terrains.

Notre test du Rockrider E-EXPL 700 S vous permettra de voir en détail les capacités de ce vélo. Considéré comme extrêmement polyvalent, il est question ici de donner les pleines informations sur les atouts de l'appareil, mais aussi tout ce dont il est capable d'offrir.

Caractéristiques techniques

Marque : Rockrider

Rockrider Poids : 26 kg

26 kg Vitesse maximale : 25 km/h

25 km/h Autonomie : 100 kg

100 kg Prix : 2999 €

Qu'est-ce que le Rockrider E-EXPL 700 S ?

Rockrider est une marque de VTT électrique particulièrement connue auprès de Décathlon, grandement appréciée pour leurs qualités de fabrication.

Le test du Rockrider E-EXPL 700 S nous a montré que ce dernier ne fait pas exception, profitant en premier lieu d'un design intéressant et pour le moins étonnant. En effet, ce modèle est facilement reconnaissable pour son cadre massif, mais rassurant. Car oui, la taille et l'aspect du cadre en disent long sur sa robustesse.

En termes de design, ce vélo prend un aspect miniaturisé pour son guidon et sa selle. Ainsi, les grandes roues sont davantage mises en valeur, ce qui donne alors un aspect disproportionné du plus bel effet. La couleur matte et les lignes épurées de l'appareil ajoutent une touche d'élégance dans ce style brut et sportif. Un modèle qui s'adresse clairement aux professionnels et aux amateurs de sensations fortes en premier lieu. Au premier regard, on se rend vite compte que ce vélo est particulièrement adapté à la conduite sportive, que ce soit en forêt ou dans les montagnes.

Le plus intéressant reste les caractéristiques de l'appareil que nous allons analyser un à un. Cela vous permettra de voir plus en détails les capacités de l'appareil.

Test du Rockrider E-EXPL 700 S : analyse des performances

Pour évaluer les performances du Rockrider E-EXPL 700 S, nous allons examiner en détail ses composants, son moteur, sa batterie, et l'expérience utilisateur qu'il propose.

Ce test du Rockrider E-EXPL 700 S vous donnera une idée claire de ce que ce vélo a à offrir.

Composants et finitions

Le Rockrider E-EXPL 700 S est un exemple frappant de la qualité des composants que la marque Rockrider intègre dans ses vélos.

Le cadre en aluminium 6061 par exemple, est à la fois léger et résistant.Une réelle nécessité lorsqu'il est question d'aller vite sur des routes irrégulières. Ce matériau est souvent privilégié dans l'industrie du VTT pour sa capacité à absorber les chocs tout en offrant une rigidité adéquate. En ce qui concerne la fourche, le choix de la ROCK SHOX 35 SILVER est parfait pour la conduite sur terrains accidentés. Cette fourche permet grandement d'amortir les chocs, offrant alors une conduite fluide et sans à-coups.

La transmission Shimano Deore 5130, associée à une chaîne SHIMANO LG 500, offre des changements de vitesse fluides et précis. Cela permet donc au cycliste d'ajuster rapidement sa cadence en fonction du terrain. Les grandes roues, quant à elles, sont assez robustes pour garantir une stabilité optimale en tout temps.

Ainsi, chaque composant du Rockrider E-EXPL 700 S a été minutieusement choisi pour offrir une expérience de conduite intéressante. Ce qui représente en soi un grand avantage, car au niveau de la robustesse et de la maniabilité, il s'agit ici de l'un des meilleurs modèles de la marque.

Moteur et vitesse

Si la robustesse de l'appareil n'est plus à prouver avec la précédente analyse sur ses composants, il est important de voir comment ce vélo s'en sort au niveau de la vitesse.

En termes de performance, le cœur du Rockrider E-EXPL 700 S réside dans son moteur central BROSE DRIVE T. Ce moteur, positionné au niveau du pédalier, offre une assistance électrique maximale de 320 %, ce qui permet de gravir les pentes les plus raides sans effort. Une réelle nécessité pour un modèle qui se veut être tout-terrain. Avec ce composant, le vélo atteint aisément la vitesse maximale en zone urbaine, à savoir 25 km/h. Toutefois, il vous est possible d'augmenter légèrement ce résultat une fois hors de la ville. Aussi, l'E-EXPL 700 S permet de rouler à une allure suffisante pour des sorties sportives ou des déplacements quotidiens.

La position centrale du moteur est également optimale. En effet, elle assure une bonne répartition du poids, ce qui offre une maniabilité plus importante lors de l'utilisation. Ce positionnement central contribue à une meilleure traction. Cela rend le vélo plus réactif dans les montées et plus maniable dans les descentes.

En somme, le moteur du Rockrider E-EXPL 700 S offre une puissance suffisante pour affronter les défis du VTT, tout en garantissant une expérience de conduite fluide et agréable.

Batterie et autonomie

L'un des points clés de tout vélo électrique est l'autonomie de sa batterie, et le Rockrider E-EXPL 700 S ne déçoit pas dans ce domaine.

Équipé d'une batterie de 630 Wh, ce modèle offre une autonomie maximale de 100 km. Une capacité largement suffisante pour les longs déplacements. Cette capacité de batterie permet d'envisager des randonnées d'une journée entière sans avoir à se soucier de la recharge. La batterie est intelligemment intégrée au cadre, ce qui non seulement préserve l'esthétique du vélo, mais protège également la batterie des chocs et des intempéries.

Si l'autonomie est optimale, le temps de charge reste assez long, soit 5 heures pour une charge complète. Aussi, il est recommandé de charger la batterie la veille du voyage afin de profiter des pleines capacités de l'appareil. À vous, aussi, de gérer minutieusement l'autonomie en variant le mode de vitesse selon les conditions et les besoins. La combinaison d'une grande capacité de batterie et d'une gestion efficace de l'énergie fait du Rockrider E-EXPL 700 S un choix idéal pour ceux qui recherchent un vélo électrique durable.

Expérience utilisateur

Dès les premiers tours de roue, on ressent la stabilité offerte par la combinaison du cadre en aluminium 6061 et du moteur central.

La position de conduite est confortable, avec une forme qui permet de rouler pendant des heures sans ressentir de fatigue excessive. Les poignées et la selle ont été soigneusement choisies pour offrir un confort optimal, peu importe les conditions. Le système de suspension, grâce à la fourche ROCK SHOX 35 SILVER, absorbe efficacement les irrégularités du terrain, ce qui se traduit par une conduite plus fluide.

Les freins à disque hydrauliques TEKTRO M530 assurent un freinage précis et sécurisé, renforçant ainsi la confiance du cycliste, surtout lors des descentes à grande vitesse. L'interface utilisateur, intuitive et facile à utiliser, permet de surveiller en temps réel l'autonomie restante, la vitesse, et le niveau d'assistance choisi. Le niveau de contrôle permet d'adapter la conduite en fonction des besoins, garantissant ainsi une expérience de conduite personnalisée et optimisée.

Test du Rockrider E-EXPL 700 S : rapport qualité-prix

Le Rockrider E-EXPL 700 S se positionne dans une gamme de prix compétitifs pour un VTT électrique de cette qualité.

Avec un prix de 3499 €, il constitue un investissement important, autant pour les débutants que pour les professionnels. Toutefois, lorsqu'on évalue le rapport qualité-prix de ce vélo, il est essentiel de prendre en compte plusieurs points. On peut par exemple noter la qualité des composants, la performance générale ou encore l'expérience utilisateur.

D'abord, la robustesse du cadre en aluminium 6061, combinée à la fourche ROCK SHOX 35 SILVER, garantit une durabilité et une résistance aux chocs qui justifient largement l'investissement. Ces composants, couplés à un moteur central BROSE DRIVE T offrant une assistance de 320 %, sont habituellement réservés aux vélos haut de gamme. Ce moteur, associé à une batterie de 630 Wh, offre une autonomie impressionnante de 100 km, permettant de longues sorties, sans souci de recharge. Cette autonomie, pour un prix sous la barre des 4000 €, est un atout majeur qui accentue l'excellent rapport qualité-prix du vélo.

À ce prix, le Rockrider E-EXPL 700 S propose des caractéristiques que l'on trouve généralement sur des modèles plus coûteux. Cela en fait une option très intéressante pour les amateurs de VTT à assistance électrique. Les composants, couplés à des performances élevées, donnent un vélo électrique adapté à toutes les conduites.

À qui s'adresse le Rockrider E-EXPL 700 S ?

Le Rockrider E-EXPL 700 S est un vélo électrique conçu pour une large gamme de cyclistes, mais il cible particulièrement ceux qui recherchent une expérience de VTT.

Aussi, ce modèle est idéal pour les amateurs de VTT qui souhaitent faire de l'exploration avec l'aide d'une assistance électrique. Les cyclistes experts qui apprécient les longues randonnées en montagne ou en forêt trouveront dans ce vélo un compagnon fiable. Le Rockrider E-EXPL 700 S convient également aux utilisateurs qui souhaitent un vélo polyvalent pour des trajets quotidiens. Sa facilité d'utilisation, combinée à des composants de haute qualité, en fait un excellent choix pour les cyclistes intermédiaires expérimentés.

En somme, ce vélo s'adresse à tous ceux qui recherchent un VTT électrique performant, capable de s'adapter à des environnements variés.

