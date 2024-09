Zero DS 2024 : la meilleure moto électrique accessible au permis B ?

Parmi les dernières innovations technologiques, la gamme de motos électriques fait parler d’elle, notamment la nouvelle Zero DS 2024. Cette moto est accessible aux détenteurs du permis B. Un atout majeur pour ceux qui souhaitent s’engager dans une conduite propre sans passer par les démarches du permis moto traditionnel.

Une technologie avancée signée Zero Motorcycles

Zero Motorcycles a encore frappé fort avec la version 2024 de son modèle Zero DS. Dotée des dernières avancées technologiques en matière de propulsion électrique, cette moto promet des performances épatantes. En bonus, elle conserve une accessibilité légale étonnante : aucun permis moto requis. Les détenteurs de permis B ont simplement besoin d’une formation de 7 heures.

Le moteur Z-Force 75-7 qui équipe la Zero DS 2024 développe jusqu’à 60 chevaux en pic. Cette prouesse la place au niveau de certaines grosses cylindrées thermiques traditionnelles. Par contre, sa puissance nominale reste limitée à 15 chevaux et cela la rend compatible avec les réglementations A1. De ce fait, elle est accessible à un large public. Cette subtilité permet à Zero Motorcycles de proposer un véhicule puissant tout en respectant les exigences légales.

Le cœur de la Zero DS 2024 repose sur une batterie ZF14.4. Celle-ci offre une capacité brute impressionnante de 14,4 kWh. En termes d’autonomie, la moto peut parcourir jusqu’à 232 km en une seule charge, une prouesse pour une moto électrique. Aussi, malgré cette batterie volumineuse, l’engin conserve un poids raisonnable de 239 kg. La vitesse maximale de la Zero DS atteint quant à elle 110 km/h, largement suffisant pour des trajets urbains ou périurbains. Avec une telle performance, elle se positionne comme une alternative crédible aux scooters et petites motos thermiques.

La Zero DS 2024, une moto mélangeant design et confort

Esthétiquement, la Zero DS se distingue par un design moderne et épuré. Héritant de la partie cycle et du look dynamique des autres modèles SR, elle allie style et robustesse. Son cadre treillis fait avec des tubes en acier contribue à la fois à la légèreté et à la résistance. Ceci garantit une durée de vie prolongée et une solidité face aux aléas des routes. Pour le confort, Zero Motorcycles a équipé la moto d’une selle ergonomique. Cette dernière, combinée aux suspensions ajustables, offre une expérience de conduite agréable.

Par ailleurs, conçue pour être polyvalente, la Zero DS 2024 excelle sur divers types de terrains. Que ce soit les rues pavées des centres-villes, les routes de campagne sinueuses ou même des chemins de terre modérés, la moto reste maniable et stable. Les pneus permettent une bonne adhérence, quel que soit le revêtement. Notez cependant qu’on peut ressentir son manque relatif d’agilité en ville, dû principalement à son poids. Naturellement, si vous êtes habitué à manipuler des véhicules plus lourds, cela ne devrait poser aucun problème majeur.

Accessibilité financière et coût de possession de cette moto

L’un des arguments puissants en faveur de la Zero DS 2024 réside dans son coût global de possession. À première vue, le prix d’achat de 18 555 euros peut sembler élevé comparativement à certaines motos thermiques de sa catégorie. Cela n’empêche que des coûts d’entretien réduits et l’économie sur le carburant compensent l’investissement initial. Étant entièrement électrique, la maintenance régulière devient quasi inexistante. Cela diminue significativement les frais annuels.

De plus, plusieurs pays européens proposent des subventions et des avantages fiscaux pour l’achat de véhicules électriques. Effectivement, les gouvernements européens encouragent fortement l’adoption de véhicules électriques à travers diverses politiques environnementales. La Zero DS 2024 pourrait alors bénéficier d’aides locales et nationales visant à accélérer la transition écologique. Ces mesures peuvent inclure des primes à l’achat, des exonérations de taxes ou encore des facilités de stationnement dans certaines villes.

