Les alternatives gratuites à Gmail

Gmail est l’un des services de messagerie les plus utilisés au monde. Son succès vient du fait qu’il est un service du géant de l’informatique Google. Mais ce n’est pas la seule raison. Gmail possède en effet un grand nombre de fonctionnalités, une facilité d’utilisation et de nombreux avantages qui font de lui un service de courrier électronique qui plaît aux utilisateurs.

Cependant, Gmail présente aussi des inconvénients, comme celui de l’interdépendance avec les autres services de Google ou le respect de la vie privée.

Notre article se propose de vous présenter quelques alternatives gratuites à Gmail, pour ceux d’entre vous qui ne sont pas satisfaits du service ou qui veulent simplement disposer d’une autre adresse mail sur une autre plateforme.

Pourquoi chercher une alternative à Gmail ?

La boîte Gmail, un peu comme la boite mail AOL, est un service de messagerie qui existe depuis un certain nombre d’années, mais n’a pas su se montrer assez rassurant avec les utilisateurs au niveau de leur vie privée.

En effet, Gmail est connu pour analyser le contenu de vos e-mails et établir votre profil commercial afin de vous proposer des annonceurs adaptés. Il conserve également les traces de vos différents achats en ligne grâce aux factures reçues sur votre boîte mail. Et, le fait que lors de la rédaction d’un e-mail, l’application vous propose de choisir des réponses générées par l’intelligence artificielle, montre qu’elle analysé le contenu du message reçu mais également vos mails antérieurs.

Bref, rien de bien rassurant pour tout utilisateur qui souhaite protéger ses données personnelles et sa vie privée.

Proton Mail

Proton Mail est l’une des meilleures alternatives à Gmail au niveau de la sécurité. Il s’agit d’un logiciel open source, développé pour permettre aux utilisateurs de préserver leur vie privée avec un service d’e-mails sécurisés.

Proton Mail dispose de serveurs localisés en Suisse, connue pour être stricte sur le respect de la vie privée, d’un chiffrement de bout en bout sur tous les e-mails reçus et envoyés et d’une grande confidentialité (aucune information privée n’est requise pour la création d’un compte).

Elle jouit en outre de nombreuses fonctionnalités telles qu’un calendrier chiffré, une interface optimisée et intuitive.

Elle dispose d’une version gratuite limitée dans ses fonctionnalités mais suffisante pour une utilisation classique.

Les alternatives plus populaires

Si vous souhaitez une alternative totalement gratuite, pas forcément axée sur le respect de la vie privée, il existe un grand nombre de messageries électroniques performantes et faciles d’utilisation.

On pense notamment aux grands noms comme Microsoft Outlook, Yahoo Mail ou encore Webmail Free. Tous des géants de l’informatique ou de l’internet qui proposent des services de messagerie gratuits, aux fonctionnalités multiples et personnalisables.

Les alternatives plus spécifiques

Pour des secteurs plus restreints, comme les secteurs de l’Éducation et de l’enseignement, il existe des alternatives comme l’ENT d’Auvergne ou le Webmail de Rennes. Des services de messagerie spécifiques destinés aux enseignants et/ou étudiants des académies correspondantes. Ces messageries électroniques sont réputées pour être sécurisées et fiables.

Les alternatives vertes

L’envoi et la réception d’e-mails participent également à la pollution en raison de l’énergie déployée pour effectuer ces actions. Des alternatives écologiques ont donc vu le jour au niveau des boîtes de réception électroniques.

Pour les versions gratuites, on peut citer notamment Newmanity (financée par les dons des inscrits) et Lilo Mail. Mais c’est surtout des services de messagerie payants qui existent dans le domaine écologique comme Ecomail ou Posteo.