Lenovo promeut la haute performance de ces PC en 2024

Lenovo, le leader mondial de la technologie, annonce aujourd’hui une percée significative dans le domaine de l’informatique avec le dévoilement de ses nouveaux ordinateurs portables, les ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 2-en-1, et IdeaPad Pro 5i. Ces appareils, sont propulsés par les processeurs Intel Core Ultra et fonctionnent sous Windows 11. Ces derniers promettent une efficacité énergétique optimale et des performances de pointe.

Lenovo propulse l’expérience PC avec l’IA

Les processeurs Intel Core Ultra révolutionnent l’expérience PC en intégrant trois unités de traitement dédiées à différentes tâches, dont l’IA. Cette innovation permet aux utilisateurs de profiter de nouvelles expériences, que ce soit pour le travail ou le divertissement, avec des fonctionnalités avancées telles que Copilot.

Le ThinkPad X1 et l’IdeaPad Pro 5i marquent une avancée vers une nouvelle ère de l’informatique centrée sur l’IA. Ces derniers offrent désormais des interactions optimales et des fonctionnalités avancées pour une productivité accrue.

Innovations majeures dans les Lenovo ThinkPad X1

Les ThinkPad X1 introduisent des améliorations notables pour une expérience utilisateur sans compromis. Un TrackPad agrandi améliore la précision, tandis qu’un Haptic TouchPad en verre est désormais disponible en option. La gestion thermique améliorée, la détection faciale, et la variation adaptative sur les moniteurs externes renforcent la sécurité et permettent des économies d’énergie.

Les améliorations d’affichage et de caméra comprennent Lenovo View. Cela offre un éclaircissement des vidéos en basse luminosité, une caméra 8MP en option pour des visioconférences optimales, et un affichage OLED pour une netteté améliorée. Lenovo s’engage également dans une approche circulaire en utilisant des matériaux recyclés et des emballages écologiques.

IdeaPad Pro 5i : productivité propulsée par l’IA

L’IdeaPad Pro 5i, premier ordinateur portable grand public de la série Intel Evo Edition, offre une expérience d’IA plus rapide. Avec un écran OLED de 16:10 de 100 % DCI-P3, une caméra FHD IR avec capteur ToF, et une batterie en polymère de 84 Wh, il promet des sessions de productivité prolongées.

En termes de durabilité, l’IdeaPad Pro 5i utilise des matériaux recyclés et est enregistré EPEAT Gold et certifié ENERGY STAR. Ce qui répond aux normes environnementales les plus strictes. Lenovo propose également le service CO2 Offset pour compenser les émissions de carbone.

Nouveaux moniteurs et solutions de cloud hybride

Lenovo élargit son portefeuille avec le moniteur 3D Lenovo ThinkVision 27 qui offre une expérience interactive en 3D. Compatible avec des applications telles que Design Engine, il élimine le besoin de plug-ins individuels pour une conception hybride interdimensionnelle.

En parallèle, Lenovo étend son offre de solutions de cloud hybride, alimentées par les processeurs Intel Xeon Scalable. Cette initiative renforce la plateforme prête pour l’IA, avec des performances optimisées et de nouveaux services professionnels.

Lenovo Device Intelligence : le contrôle de l’IT

Les nouveaux ThinkPad offrent la possibilité d’utiliser Lenovo Device Intelligence (LDI), une suite de solutions optionnelle basée sur l’IA. LDI propose des services de surveillance de l’expérience numérique (DEM) en tant que service (SaaS) basé sur le cloud. Cela offre des analyses prédictives et des informations proactives pour résoudre les problèmes liés aux parcs de PC.

Ces merveilles de Lenovo seront disponibles à partir d’avril 2024, les prix débutent à 1679 € HT pour le ThinkPad X1 Carbon Gen 12, 1879 € HT pour le ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9, et 1099 € TTC pour l’IdeaPad Pro 5i (16″, 9). Le moniteur Lenovo ThinkVision 3D sera disponible à partir de la mi-mars 2024 à partir de 3000 € TTC.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.