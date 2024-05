[BON PLAN] – Le Koorui 27E3QK maximise votre performance de jeu à prix réduit

Vous êtes un joueur exigeant ? Vous êtes un professionnel à la recherche d'une qualité d'affichage supérieure ? Découvrez le summum de l'immersion avec l'écran PC gamer Koorui 27E3QK 27 pouces. Cet article est actuellement en promotion.

Une réduction de 6 % sur une merveille de 27 pouce

L'écran PC gamer Koorui 27E3QK est un choix exceptionnel pour tout gamer sérieux. Il améliore grandement votre expérience de jeu. D'ailleurs, il est vendu avec une remise de 6% pendant une durée limitée. Cela dit, vous pouvez l'acquérir à un prix de 309 euros au lieu de 329,99 euros. Ne ratez pas cette promotion !

Pour rendre cette offre plus attractive, vous pouvez payer votre nouvel écran en 4 fois sans frais supplémentaires. C'est l'occasion idéale pour moderniser votre équipement sans impacter votre budget mensuel. Alors qu'est-ce que vous attendez pour procéder à l'achat !

Tranquillité d'esprit avec la garantie sur le Koorui 27 pouces

Votre investissement est sécurisé avec une garantie constructeur de 2 ans. De plus, vous bénéficiez d'un remboursement sous 30 jours. Autrement dit, vous pouvez renvoyer la commande dans ce délai au cas où l'écran ne répondrait pas à vos attentes.

Pourquoi choisir l'écran Koorui 27E3QK ?

Qualité d'image exceptionnelle

L'écran 27E3QK offre une résolution QHD Wide 1440p, avec une densité de pixels augmentée pour un affichage plus détaillé et précis. Cela dépasse nettement la Full HD standard. Ce niveau d'affichage est idéal pour les jeux vidéo où chaque détail compte. Le taux de rafraîchissement de 240 Hz assure une fluidité d'image exceptionnelle.

Réactivité et performance

Cet écran gamer de Koorui dispose d'un temps de réponse de seulement 1 milliseconde (ms). De ce fait, il est en mesure de réagir à des changements ultra-rapides presque instantanément. C'est essentiel pour les jeux de tir ou les jeux de course. Cette caractéristique réduit le ghosting et le flou de mouvement, permettant une visibilité claire et continue même pendant des mouvements rapides.

Technologie AdaptiveSync

Cet écran de 27 pouces prend en charge la technologie AdaptiveSync. Elle synchronise le taux de rafraîchissement de l'écran avec celui de la carte graphique. Le but étant de réduire les interruptions et les déchirures d'écran. Cela améliore non seulement la qualité de l'affichage lors des mouvements rapides mais aussi la performance globale.

Confort visuel et ergonomie

La santé oculaire est primordiale, en particulier pour ceux qui passent de longues heures devant leur écran. Heureusement, le Koorui 27E3QK est équipé d'un filtre à lumière bleue et d'une technologie sans scintillement. Ces derniers minimisent grandement la fatigue oculaire et le stress. Il y a également de multiples options d'ajustement qui incluent l'inclinaison, la hauteur et la rotation. Par conséquent l'utilisateur peut trouver la position optimale pour son confort et sa productivité.

