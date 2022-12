Un téléphone Motorola à la sauce ThinkPad ? Lenovo l’a fait !

Le style célèbre de la coque en fausse fibre de carbone qui a fait la renommée des ThinkPad de Lenovo semble se reporter sur un téléphone Motorola. Pour ne rien rater de ce nouveau bijou technologique, découvrez tout ce qu’il faut savoir ci-dessous.

Pensiez-vous un jour retrouvé le design en fibre de carbone du Lenovo ThinkPad sur un téléphone ? Eh bien, vous serez étonné puisque les images divulguées montrent un téléphone Motorola style ThinkPad. Le « ThinkPhone by Motorola » montre exactement la reprise de ce design sur l’arrivée de la nouvelle gamme de smartphones.

Les caractéristiques du Motorola à la sauce ThinkPad

Le Motorola embarque des caractéristiques puissantes. Cependant, il reste toujours en phase avec les dernières générations de smartphone sorties au cours de l’année 2022.

Le processeur, la RAM et le stockage du ThinkPhone

La fiche technique divulguée suggère que ce ne sera pas la dernière puce de Qualcomm qui alimentera le nouveau téléphone Motorola Thinkpad.

À la place, il embarque une autre grande référence parmi les smartphones haut de gamme. Cette dernière ne peut être que de la puce de Qualcomm, la Snapdragon 8 Gen 1 qui avait fait grandement parlé d’elle lors de son annonce en mai, combinés aux smartphones de la gamme Honor, Oppo, Xiaomi et tant d’autres.

L’écran et les capacités en photo du ThinkPhone

Toujours selon les informations divulguées, le ThinkPhone devrait être doté d’une dalle OLED d’une dimension de 6,6 pouces HDR (High Dynamic Range) avec un affichage de 1800 x 2400 px pour une fréquence de 144 Hz.

Photo : The Tech Outlook

Côté photo, on s’attend à une caméra frontale de 32 mégapixels et une caméra à l’arrière triple objectif. La caméra principale à l’arrière serait de 50 mégapixels, l’ultra grand-ange de 13 mégapixels et le capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Autres spécificités du téléphone Motorola « ThinkPad »

Les images marketing floutées du produit montrent également des intégrations en référence avec les laptops Lenovo. Toutefois, les caractéristiques supportées n’ont pas clairement pu être identifiées.

Par ailleurs, les informations qui ont fuitées ne mentionnent ni la disponibilité, ni le prix. D’ailleurs, il n’est même pas dit si le nouveau Motorola à la sauce ThinkPad sera commercialisé hors de Chine.

Toutefois, il ne reste plus que quelques semaines avant le CES (Consumer Electronics Show) de janvier 2023. Il sera aussi suivi du MWC (Mobile World Congress), le mois suivant. Il est donc raisonnable d’attendre encore un peu avant l’annonce officielle du ThinkPhone.