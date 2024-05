[BON PLAN] – Saisissez l’écran PC 4K 32″ LG 32UR500-B à prix réduit !

Cet écran de 31,5 pouces de LG offre une expérience visuelle incomparable avec une résolution 4K UHD (3840×2160). Profitez d'une qualité d'image exceptionnelle pour vos jeux, films et travaux créatifs.

Une réduction imbattable

Bénéficiez d'une remise de 20 euros sur le LG 32UR500-B, désormais au prix attractif de 249,99 euros. Cela représente une réduction de 7 % par rapport au prix conseillé de 269,99 euros. Ne manquez pas cette offre exceptionnelle !

En plus de la réduction, on vous offre la possibilité de payer votre écran en quatre fois sans frais. Répartissez votre achat en paiements mensuels plus légers, tout en profitant immédiatement de votre nouvel écran.

Garantie et politique de retour

Le LG 32UR500-B est couvert par une garantie constructeur de 2 ans. De plus, si vous n'êtes pas satisfait de votre achat, vous pouvez le retourner sous 30 jours suivant la date de livraison. Achetez en toute confiance !

Les atouts du LG 32UR500-B

Une qualité d'image exceptionnelle

Grâce à sa résolution 4K UHD, ce magnifique écran de LG offre une clarté et une finesse du détail à couper le souffle. Quatre fois supérieure à celle du Full HD, cette résolution vous permet de voir chaque détail avec une netteté incroyable.

Couleurs riches et fidèles

Avec une couverture de 90 % de l'espace colorimétrique DCI-P3 et la prise en charge du HDR10, cet écran vous offre des couleurs riches et fidèles. Chaque image est rendue avec une précision incroyable, idéale pour les créateurs de contenu et les amateurs de cinéma.

Fluidité exceptionnelle avec AMD FreeSync

La technologie AMD FreeSync intégrée assure une fluidité et une limpidité exceptionnelle des mouvements. Cette technologie élimine pratiquement toutes les saccades et déchirures d'écran. Elle vous offre une expérience de jeu ultra fluide en haute résolution.

Réactivité maximale

Grâce à la fonction Dynamic Action Sync, le LG 32UR500-B réduit le temps de latence pour vous aider à réagir rapidement aux actions à l'écran. De plus, la fonction Black Stabilizer éclaircit de manière dynamique les scènes sombres. Ce qui vous permet de repérer les ennemis dans l'obscurité.

Profitez dès maintenant de cette offre exceptionnelle sur l'écran PC 4K 32″ LG 32UR500-B. Offrez-vous une qualité d'image supérieure et une expérience de jeu sans pareil, le tout à un prix imbattable et avec des facilités de paiement. Ne manquez pas cette occasion de transformer votre expérience visuelle !

