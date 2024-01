[BON PLAN] – Transformez votre expérience visuelle avec l’écran LG UltraWide 29 pouces

Explorez de nouveaux horizons visuels avec l’écran PC LG UltraWide 29WQ60A-B. Plongez dans une expérience immersive grâce à sa technologie avancée, son design élégant et ses fonctionnalités dédiées à votre confort visuel. En ce moment, on vous offre une opportunité d’obtenir ce bijou technologique à un prix réduit. Ne ratez pas cette occasion !

Une promotion à ne pas manquer : 20 % de réduction !

Plongez dans une expérience visuelle exceptionnelle avec l’écran PC LG UltraWide 29WQ60A-B, désormais à portée de main à un prix exceptionnel de 179,99 euros au lieu de 199,99 euros. Une promotion à ne pas manquer pour une immersion totale dans vos activités professionnelles ou de divertissement.

Paiement facilité en 4 fois

Pour rendre cette promotion encore plus accessible, profitez d’une modalité de paiement en 4 fois. Avec seulement 45 euros par versement, frais inclus, vous pouvez acquérir cet écran PC de haute qualité sans compromettre votre budget.

Zoom sur le LG UltraWide 29WQ60A-B

Technologie avancée au service de votre confort visuel

Doté d’une dalle IPS avec une résolution UWFHD de 2560×1080, un temps de réponse de 5ms et une fréquence de rafraîchissement de 100Hz, cet écran offre un contraste saisissant, idéal pour les tâches professionnelles et le divertissement. La technologie AMD FreeSync garantit essentiellement une fluidité inégalée dans les jeux et les vidéos.

Un espace d’écran étendu pour le multitâche

Avec sa résolution UltraWide Full HD, cet écran offre 33% d’espace d’écran supplémentaire par rapport à la résolution FHD traditionnelle. Profitez d’un format 21:9 pour plus de confort dans le multitâche, que ce soit pour le travail ou les loisirs.

Réduction de la lumière bleue et mode Flicker Safe

Préservez la santé de vos yeux grâce à la réduction de la lumière bleue et au mode Flicker Safe. La technologie HDR 10 assure une qualité d’affichage à grande gamme dynamique, tandis que le mode Flicker Safe réduit les phénomènes de scintillement. Cela offre ainsi un environnement de travail confortable.

Connectivité polyvalente et design élégant

L’écran LG UltraWide 29WQ60A-B offre une connectivité polyvalente avec un port USB Type C, un port HDMI et un port d’écran. Son design élégant, avec un écran inclinable, s’adapte parfaitement à tout environnement professionnel ou domestique.

Ne manquez pas cette offre exclusive sur l’écran PC LG UltraWide 29WQ60A-B. Commandez dès maintenant et vivez une expérience visuelle immersive. Cet écran de LG Electronics combine technologie avancée, confort visuel et design élégant. Transformez votre espace de travail ou de jeu avec cet écran ultra-large, et faites l’expérience d’un nouveau niveau de productivité et de divertissement.