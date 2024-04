[BON PLAN] – Chopez l’écran LG Ultrafine 4K à prix cassé !

La qualité d'affichage peut transformer l'expérience de jeu, de travail et de divertissement, l'écran LG Ultrafine 32UR500-B se démarque comme une fenêtre vers une réalité plus vive et détaillée. Avec cette offre temporaire, c'est le moment parfait pour améliorer votre setup avec une technologie d'affichage de pointe.

Profitez de la chute de prix sur cet écran gaming !

Cette promotion exclusive sur l'écran LG Ultrafine 32UR500-B est votre chance de mettre la main sur la technologie d'affichage de pointe à un tarif réduit. Originellement proposé à 299,99 euros, il est maintenant accessible pour 269,99 euros. Profitez de cette offre limitée pour améliorer votre espace de jeu ou de travail avec un écran 4K UHD.

Pour rendre cette offre encore plus attrayante, on vous offre la possibilité de bénéficier d'une facilité de paiement en quatre fois. Cela signifie que vous pouvez dès maintenant profiter de cet écran et étaler le coût sur plusieurs paiements.

L'écran LG Ultrafine 32UR500-B , plongez dans ses détails !

Un spectacle visuel en 4K

Cet écran de 31,5 pouces vous emmène dans une nouvelle dimension de clarté et de détail grâce à sa résolution 4K UHD (3840×2160). Chaque pixel travaille pour vous dévoiler une image d'une précision époustouflante, avec des couleurs riches et fidèles. Ces qualités couvrent 90% de l'espace colorimétrique DCI-P3 et supporte le HDR10 pour une expérience visuelle sans précédent.

Fluidité et réactivité sans compromis

La technologie AMD FreeSync intégrée garantit une expérience de jeu extrêmement fluide. Combinée à la fonction Dynamic Action Sync, elle réduit le temps de latence pour des réactions rapides et précises dans l'action. La fluidité de l'affichage est telle que chaque mouvement, chaque moment de jeu se déroule avec une limpidité exceptionnelle.

Découvrez le monde dans les moindres détails

La fonction Black Stabilizer de LG illumine les scènes sombres pour révéler les détails cachés dans l'ombre. Cela vous donne l'avantage tactique de repérer les ennemis cachés ou simplement d'apprécier les nuances dans vos films et séries préférés. Cette technologie assure que vous ne manquerez jamais un détail, peu importe les conditions d'éclairage à l'écran.

Confort visuel prolongé

Conçu pour des heures d'utilisation sans inconfort, l'écran LG Ultrafine 32UR500-B inclut des fonctionnalités clés pour le soin des yeux comme la technologie sans scintillement et la réduction de la lumière bleue. Ainsi, que vous soyez en pleine session de jeu ou en travail prolongé, votre confort visuel est préservé.

Cet écran de marque LG est la porte d'entrée vers une expérience immersive comme vous n'en avez jamais vécue auparavant. Saisissez cette opportunité unique de posséder la technologie 4K UHD à un prix exceptionnel. Votre monde numérique vous attend dans toute sa splendeur, ne le faites pas attendre.

