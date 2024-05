[BON PLAN] – Boostez vos performances avec la mémoire DDR5 de CORSAIR

Transformez votre expérience informatique avec la mémoire RAM CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 48Go. Avec des technologies de pointe, un éclairage RGB personnalisable et une régulation de tension pour un overclocking sûr, elle est l'upgrade idéal pour votre système.

Promotion inédite !

Profitez d'une réduction spéciale sur la CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5. Passez à une vitesse de 7000 MHz et 48 Go de mémoire pour seulement 207,35 euros, réduite de son prix habituel de 214,01 euros. C'est l'investissement parfait pour ceux qui cherchent à optimiser leur système informatique à un prix abordable.

Outre la réduction immédiate, profitez de facilités de paiement avantageuses en réglant en quatre fois sans frais supplémentaires.

Et parce que votre satisfaction est une priorité, on vous offre une politique de retour flexible. Vous pouvez retourner le produit sous 30 jours suivant la date de livraison, en cas de non-satisfaction ou si le produit est défectueux ou endommagé.

Les capacités de la CORSAIR VENGEANCE DDR5

Cette mémoire RAM apporte une avancée significative dans le monde des technologies informatiques. Avec une vitesse de mémoire impressionnante de 7000 MHz et une capacité robuste de 48 Go, elle est conçue pour propulser les performances de votre système à un niveau supérieur. Que vous soyez un gamer passionné ou un créateur de contenu, cette mémoire répondra à toutes vos attentes en matière de vitesse et de stabilité.

Éclairage RGB dynamique

L'esthétique compte autant que la performance. La VENGEANCE RGB DDR5 ne se contente pas de booster votre système, elle l'illumine. Équipée de dix zones LED RGB personnalisables individuellement, elle offre un spectacle lumineux captivant. Grâce à la barre lumineuse panoramique intégrée, profitez d'un éclairage vibrant visible sous tous les angles. Parfait pour ceux qui veulent que leur setup soit aussi éblouissant que performant.

Overclocking simplifié et sécurisé

Avec la régulation de tension intégrée, l'overclocking devient un jeu d'enfant. Cette fonctionnalité assure un overclocking plus simple, stable et précis. Plus besoin de compromettre la stabilité pour la performance. Le logiciel CORSAIR iCUE facilite cette tâche. Il vous permet d'atteindre des niveaux de performance optimisés pour chaque application.

Profils Intel XMP 3.0 personnalisables

La CORSAIR VENGEANCE DDR5 offre également une flexibilité inégalée grâce aux profils Intel XMP 3.0 personnalisables. Via le logiciel iCUE, ajustez et enregistrez vos propres profils XMP pour adapter les performances de votre mémoire à vos besoins spécifiques. Que ce soit pour un jeu gourmand en ressources ou pour du montage vidéo, configurez votre mémoire pour obtenir la meilleure efficacité.

Ne manquez pas cette opportunité de donner à votre ordinateur la puissance qu'il mérite avec la RAM CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5. Profitez de l'instant présent pour l'acquérir et transformez l'efficacité de votre système !

Découvrez d'autres offres promotionnelles ici.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.