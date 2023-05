Zelda : Tears of the Kingdom – une fuite avant sa sortie officielle

Le très attendu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, a été victime d’une fuite majeure. Or, la sortie officielle du jeu est seulement prévue prévu pour le 12 mai prochain. En effet, selon VGC, une version piratée du jeu serait actuellement en circulation sur Internet. Des vidéos de gameplay ont même fait leur apparition sur la plateforme de streaming Twitch. Bien que la majorité de ces diffusions aient été supprimées, quelques-unes subsisteraient encore au moment de l’écriture de cet article.

Propagation rapide des leaks

Une seule image, ça a suffi à provoquer un véritable séisme pour le géant japonais. Il s’agit en effet d’une image montrant une copie physique du jeu ouverte, partagée deux semaines avant sa sortie officielle. Rapidement, cette première fuite s’est propagée comme une traînée de poudre, puisque d’autres joueurs auraient également reçu leurs exemplaires. De nombreuses images et vidéos ont ainsi été dévoilées sur les réseaux sociaux, provoquant un véritable raz-de-marée de spoilers et de contenus exclusifs.

Nintendo face au leak de Zelda Tears of the Kingdom

On le sait, Nintendo est particulièrement intransigeant en matière de fuites et de piratage. L’entreprise n’hésite pas à aller jusqu’au bout pour protéger ses créations. Quitte à poursuivre en justice des hackers responsables de fuites, pour des sommes astronomiques. Ainsi, face à l’ampleur de la situation concernant Zelda : Tears of the Kingdom, on peut s’attendre à une réaction ferme de la part du géant japonais.

Poursuites judiciaires et conséquences pour les responsables

Nintendo est bien connu pour engager des poursuites judiciaires contre les responsables de fuites et de piratage. Récemment, un hacker a récemment été condamné à verser 14 millions de dollars à l’entreprise. Cela pour avoir divulgué des informations confidentielles. pour Zelda : Tears of the Kingdom, il ne fait aucun doute que Nintendo cherchera à punir les coupables. Qu’il s’agisse de particuliers ou de revendeurs ayant distribué le jeu en avance.