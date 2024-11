Layers Anarc : une nouvelle montre connectée qui enrichit le marché des smartwatch

Le 15 novembre 2024, Shlok Srivastava, le YouTuber tech populaire sous le pseudonyme de Tech Burner a récemment lancé un appareil révolutionnaire. Il s’agit de la montre connectée Layers Anarc.

D’abord uniquement disponible sur le marché indien, cette invention qui ressemble à l’Apple Watch est quasiment capable d’ébranler le marché mondial des smartwatch. Voici ce quoi il retourne.

La Layers Anarc, une montre connectée pour les consommateurs exigeants

Avec un prix de lancement de 6 999 ₹, ce qui fait 78,69€ la Layers Anarc se positionne comme une option de choix. C’est un produit pour les utilisateurs à budget limité. Offrant des caractéristiques premiums qui défient la concurrence, elle est assez intéressante.

L’un des éléments les plus remarquables de cette smartwatch, c’est son écran AMOLED de 1,3 pouce. Elle affiche des couleurs vives et nettes et une expérience visuelle immersive. De plus, l’écran est doté de la fonction Always-On. Cela permet aux utilisateurs de consulter l’heure et les notifications à tout moment, sans avoir à activer l’écran manuellement.

Sinon, l’esthétique de la montre est également soignée, avec un cadre en métal et du verre Gorilla. Cela assure à la fois une grande durabilité et un design élégant. De ce fait, ce modèle est à la hauteur des standards des consommateurs exigeants.

https://twitter.com/EntrepreneurIND/status/1858504298084323809

Des fonctionnalités à profusion

En termes de fonctionnalités, la montre connectée Layers Anarc brille par ses capacités de suivi de la santé et de la condition physique. Elle propose un suivi continu de la fréquence cardiaque, une analyse du sommeil précise et un comptage des pas quotidiens.

Ces outils permettent aux utilisateurs de garder un œil sur leur bien-être. C’est essentiel dans la vie moderne. En outre, le GPS intégré permet un suivi exact des activités physiques en extérieur. Il est pratique pour la course ou la marche. Cette montre octogonale comme la Huawei Watch GT4 est donc un concurrent direct aux montres de fitness plus chères.

La connectivité est également un point fort de cette smartwatch. Dotée de la technologie Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi, elle assure une synchronisation rapide et fluide avec les smartphones. Les utilisateurs peuvent recevoir des notifications instantanées (messages, appels, rappels). Elle est aussi dotée d’un assistant vocal intégré qui permet également un contrôle plus intuitif.

Un produit abordable avec de hautes performances

Pour suivre, la Layers Anarc est équipée d’un processeur à double cœur et fonctionne sous un système d’exploitation Layers personnalisé. Cela offre une navigation fluide et réactive. L’optimisation du système garantit une expérience utilisateur agréable, même lors de l’utilisation de plusieurs applications en même temps.

Enfin, l’autonomie de la batterie permet plusieurs jours d’utilisation sans avoir besoin de recharger constamment. Le lancement de la montre connectée Layers Anarc est une très bonne alternative aux grandes marques comme Apple et Samsung. Avec un prix accessible, cette smartwatch octogonale attire le regard, car il faut bien le dire, son design est atypique.

