Lancement de nouveaux écouteurs sans fil par Sensheiser

Sensheiser a présenté ses nouveaux écouteurs phares à Paris le 1er mars 2024. Il s'agit des MOMENTUM True Wireless 4. Cette dernière génération symbolise une avancée considérable vers une liberté sans fil accrue. Il intègre plus d'une douzaine d'améliorations par rapport aux autres modèles de la marque. Cela trace une nouvelle voie vers une expérience auditive sans fil inégalée.

Immersion innovante dans le futur de l'audio

Les MOMENTUM True Wireless 4 plongent les utilisateurs dans une nouvelle ère de l'audio sans fil. Ces écouteurs fusionnent qualité sonore, fonctionnalités avancées et confort personnalisé. Par conséquent, ce modèle offre une expérience audio haut de gamme.

Technologies avancées et confort exceptionnel

Une qualité sonore sans compromis est désormais accessible grâce à ces nouveautés. Ces écouteurs intègrent la Qualcomm Snapdragon Sound Technology et la Qualcomm aptX Lossless Technology. Cela marque une évolution significative dans l'expérience d'écoute sans fil.

Conception utilisateur centrée pour une expérience personnalisée

La personnalisation et le confort sont au cœur des innovations des écouteurs True Wireless 4. Dans ce contexte, la connexion Bluetooth 5.4 assure des performances optimales adaptées aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Le concepteur promet une mise à jour firmware dans le futur. Cette dernière technologie rendra les écouteurs compatibles avec Bluetooth LE Audio. Le but étant d'offrir aux utilisateurs une expérience sonore de qualité supérieure et une réduction de latence impressionnante.

Une réception d'exception pour une expérience Immersive

Ces écouteurs sans fil bénéficient des améliorations notables. Cela inclut l'intégration de la technologie Qualcomm RF Front End (RFFE). Cette avancée permet une sensibilité RF accrue et une qualité de signal améliorée. Cela procure une expérience d'écoute naturelle.

Partenariat durable entre Qualcomm et Sennheiser

Le succès des MOMENTUM True Wireless 4 est le fruit d'une collaboration étroite entre Qualcomm et Sennheiser. Cette relation de longue date a permis de concevoir des écouteurs capables d'offrir une expérience sonore de qualité supérieure, tant pour la musique que pour les appels et les jeux.

Bonne autonomie de la batterie pour une écoute sans interruption

Les nouveaux écouteurs sont en mesure d'offrir jusqu'à 7,5 heures d'écoute continue. Cette performance remarque est accompagnée d'une technologie de chargement rapide. Il y a également un mode de protection de la batterie optimisé pour une utilisation prolongée et durable des écouteurs.

Améliorations acoustiques et fonctionnalités microphoniques

L'expérience acoustique de ces écouteurs dépasse les attentes grâce à l'intégration de six microphones. Ces derniers améliorent la captation de la voix et renforcent l'efficacité du système Adaptive Noise Cancelling. Cela assure une clarté exceptionnelle même dans les environnements bruyants.

Confort et personnalisation, priorités de Sennheiser

Sennheiser affirme son engagement pour le confort et la personnalisation. Les True Wireless 4 disposent des embouts et des ailettes redessinés pour offrir une meilleure protection et un confort accru. Cela permet aux utilisateurs de profiter pleinement de leur musique sans distraction.

Variété de couleurs et accessibilité

Les MOMENTUM True Wireless 4 sont disponibles en trois couleurs, à savoir le black copper, metallic silver et le Graphite. Par conséquent, l'utilisateur peut choisir le modèle qui lui plaît. A part cela, les écouteurs sont accessibles au grand public. Ils sont vendus à un prix de 299,90 euros.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.