La trottinette Joyor de chez Decathlon est à moins de 700€, c’est le moment d’en profiter

Si vous cherchez une nouvelle trottinette électrique, alors je vous propose la Joyor S10-S-Z, le bon plan du moment chez Decathlon.

Besoin d’une trottinette électrique qui ne fait aucun compromis ? Decathlon propose une réduction exceptionnelle sur la trottinette Joyor S10-S-Z, un bon plan à saisir de suite. C’est d’ailleurs un des modèles les plus puissants du marché. Et entre nous, c’est le genre d’engin qui transforme vos trajets du quotidien en véritables virées sportives.

Pourquoi la trottinette Joyor S10-S-Z est-elle un bon plan ?

La première raison, c’est bien sûr le prix de la trottinette qui est en baisse. Il passe de 839 euros à 679,99 euros, soit 159 euros de remise immédiate. Pour un bolide de cette trempe, c’est un excellent rapport qualité-prix. Ce bon plan est d’autant plus intéressant quand on sait que la trottinette Joyor embarque deux moteurs de 1000 W. On a donc une puissance totale de 2000 W. On obtient alors des accélérations franches et une capacité à grimper les pentes sans effort. En bonus : une vitesse maximale de 60 km/h (sur terrain privé).

Deuxième raison de craquer pour ce véhicule ? Son autonomie va jusqu’à 70 km par charge. C’est largement suffisant pour plusieurs jours de trajets urbains sans recharger. La batterie lithium 60 V 18 Ah s’accompagne en outre d’un système de gestion intelligente. Celle-ci surveille l’état de santé de la batterie en temps réel sur un écran LCD multicolore. Ces atouts font de la trottinette Joyor S10-S-Z un bon plan à ne rater sous aucun prétexte.

Des performances et du confort, même en dehors de la ville

Ce qui distingue vraiment la trottinette Joyor S10-S-Z de Decathlon, c’est en fait sa capacité tout-terrain. Elle dispose de suspensions à double bras oscillant et de pneus de 10 pouces larges et antidérapants. Avec ces éléments, la trottinette Joyor absorbe donc efficacement les chocs. Cela s’applique à la fois sur du bitume, des graviers ou des chemins irréguliers. Même les nids-de-poule ne font pas le poids.

Une autre critère qui fait de la trottinette Joyor S10-S-Z un bon plan, c’est la sécurité. On est sur du très sérieux : freins à disque hydrauliques avant et arrière ainsi que feux avant/arrière + clignotants. Vous aurez également droit à un régulateur de vitesse pour un contrôle optimal. Le tout dans un design moderne en alliage d’aluminium, pliable et garanti 2 ans. Bref, une machine de guerre… à prix cassé !

